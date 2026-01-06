『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「スキー場で男児死亡…家宅捜索 エスカレーター事故は過去にも」についてお伝えします。

6日午前、警察が家宅捜索に入ったのは、北海道小樽市にあるスキー場の運営会社です。

先月28日、札幌市に住む後藤飛向くん（5）がエスカレーターの機械に挟まれ死亡しました。

事故が起きたのは、駐車場とスキー場のゲレンデを結ぶベルトコンベヤー式のエスカレーター。男の子がエスカレーターに乗っていたところ、終点付近で転倒。そのまま、機械に右腕が巻き込まれたとみられています。

警察によりますと、死因は窒息死で、腕とともに衣服も巻き込まれ、首を圧迫したとみられています。事故は、なぜ起きたのでしょうか。

札幌テレビ・山岡莉瑚記者

「本来はエスカレーター終点にある“フタ”が、3〜4センチほど開けば非常停止するはずでしたが、停止しませんでした」

設備担当の従業員

「乗ってきた客が何らかの理由で引っかかった場合に、“フタ”が開くと非常停止で止まります」

スキー場の関係者が現場に駆けつけた際にはフタがあいた状態でしたが、非常停止装置は作動せず。さらに、事故の前日に利用した人は、エスカレーターに“違和感”を覚えたといいます。

事故前日に利用した客

「エスカレーターが行ったり来たりしていて、従業員の方も制止できないから『やっぱりだめだな』とつぶやいていて。前日にそういう不具合があったので防げた事故だったのではないか、悔しくてたまらないです」

実はこのエスカレーター、過去にも高齢の利用者が転倒し、骨折する事故が起きていて、安全対策について検討されていたものの、先月28日の事故当時は、監視員が配置されていなかったということです。

スキー場の運営会社はこの事故を受けて。

朝里川温泉スキー場・玉川謙介総支配人（先月29日）

「スキーを楽しみに来ていただいたお客様なので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。一番の安全対策は人を配置することだと思います」

警察は家宅捜索で関連資料を押収し、安全管理体制などを詳しく調べる方針です。