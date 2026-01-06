オリエンタルランドが6日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パーク合わせて、累計9億人目となる入園者を迎えたことを発表しました。

今回の累計入園者数9億人の記録は、1983年4月15日の東京ディズニーランドの開園から42年266日での達成となりました。ウォルト・ディズニーの言葉「ディズニーランドは永遠に完成しない。」の通り、様々な進化を遂げてきた両パークの歴史を振り返ります。

■人気、話題となったイベント

クリスマスのスペシャルイベントは開園した1983年からスタートしました。クリスマスイベントのイメージを作り出すため、ディズニーランドのワールドバザールと、ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントに設置されているクリスマスツリーは、どちらも開園した年から、毎年設置しているといいます。（ディズニーランドは2020年と2021年、ディズニーシーは2020年から2022年は新型コロナの影響もあり設置なし）

人気イベントとなっているハロウィーンイベントは、開園から14年目の1997年に『ハッピーハロウィーン・パンプキンパレード』という名で10月31日のみ開催され、当時はミッキーの形をしたパンプキンのフロートの後ろを、キャラクターが練り歩くタイプのパレードが行われました。

また、2022年にはイベント『ジャンボリミッキー！レッツ・ダンス！』がSNSを中心に人気となり、連日多くのゲストが“踊りまくっている“という現象が起こり、話題となりました。

■2001年に東京ディズニーシーがオープン

世界のディズニーテーマパークで唯一、“海”がテーマになっている東京ディズニーシーは2001年9月4日に誕生。海にまつわる物語や伝説からインスピレーションを得たこのパークは、冒険とイマジネーションにあふれる個性豊かな7つのテーマポートから構成され、パーク開業に向けた総工費は約3350億円で、構想から13年と建設に3年を要しました。

2005年12月には、新たなキャラクター『ダッフィー』が誕生。長い航海に出るミッキーマウスが寂しくないようにと、ミニーマウスが作ったくまのぬいぐるみで、登場当時は携帯電話やバッグにつけて持ち歩くスタイルが社会現象にもなりました。

2024年には、東京ディズニーシー最大の拡張となり、総投資額が約3200億円の“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマにした8つ目のテーマポート『ファンタジースプリングス』がオープンしました。

さらに、東京ディズニーランドでは、2026年度以降にオープンすることが決定している『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台としたアトラクションや、2027年にリニューアルオープン予定の『スペース・マウンテン』と周辺エリアの一新なども進んでいます。

■これまでの累計入園者数記録の達成日

東京ディズニーランド（1983年4月15日開園）と東京ディズニーシー（2001年9月4日開園）の両パーク合わせた累計入園者数の記録

1億人目：1991年5月29日（開園から8年45日）2億人目：1997年7月25日（開園から14年102日）3億人目：2002年11月8日（開園から19年208日）4億人目：2006年11月1日（開園から23年201日）5億人目：2010年8月27日（開園から27年135日）6億人目：2014年4月12日（開園から30年363日）7億人目：2017年7月31日（開園から34年108日）8億人目：2022年2月26日（開園から38年318日）9億人目：2026年1月6日（開園から42年266日）