今、外国人にブームとなっている抹茶。6日も専門店には行列ができていました。その影響を受けてお茶の価格が高騰しています。ペットボトルの緑茶など、値上げが相次いでいます。

濃厚な脂が口の中で溶ける中トロに、弾けるとうま味が口いっぱいに広がる大粒のいくら。お昼時、横浜市の回転すし店にはちょっとぜいたくなランチを楽しむ人たちがいました。

ほっと一息つきたい。そんなときは、お茶。

30代

「おすしとだったらお茶がいい」

──水よりも？

30代

「お茶がいいです。お茶がいい」

60代

「おすしにはお茶がセット」

すしには欠かせない存在ですが、ここにも“値上げの波”が…。

寿司活 ジョイナス横浜店 吉川直人さん

「今年1月1日付で1.5倍ぐらい値上がり」

お茶の仕入れ値が1.5倍に。1年分まとめて購入することで、少しでも安く仕入れるよう対策をしているといいます。

寿司活 ジョイナス横浜店 担当者

「無料で提供しているものなので、値上がりはない方がいいけど、会社で値上げのところはのむ」

■ペットボトルのお茶も3月から値上げ

お茶の値上げはスーパーでも。ずらっと並ぶペットボトルのお茶。実はこれらも、今年3月から値上げされるのです。「おーいお茶」と「綾鷹」はそれぞれ21円値上げに。

スーパーのお客さんに聞きました。

30代

「簡単だし持ち運びできるしすぐ飲める。よく飲むので値上がりすると困る」

70代

「ペットボトルの方が気軽なのよね。安く買いたいよ」

60代

「週に1回ぐらいケースで買います。（家で作ると）冷たいのを飲むときに温かいのを冷やすのが大変なので。家計が今、苦しいので大変」

■煎茶を作る農家が年々減少

値上げの原因は、原材料などの高騰。

日本屈指の産地、鹿児島県の茶市場によると、去年10月から11月に取引された茶葉の平均価格は、前年と比べなんと6倍近くに高騰する“異例の事態”。

静岡県でも、同様に茶葉が急激に高騰していて、生産現場を訪ねると、そのわけが見えてきました。

──これ茶畑だった？

お茶農家 原田昌彦さん

「そうです。生産される方も高齢化で担い手がいなくなって、茶園の面積も減少してきて、生産量も減ってきました」

後継者不足から、煎茶を作る農家が年々減少しているといいます。

さらに、海外の抹茶ブームも高騰の要因に。

6日、都内の専門店では、3年前にオープンしてから行列ができる日が多く、そのほとんどが海外からの観光客だといいます。

寒くても飛ぶように売れていたのが、抹茶のアイスがのったラテ。

フィリピン出身

「抹茶ウマイ」

インドネシア出身

「一番大好き抹茶」

この5年ほどで3倍以上に伸びている緑茶の輸出額も、抹茶がけん引。

同じお茶でも、煎茶と抹茶の原料の育て方は別。抹茶の需要が急激に伸びていることから、原料となるてん茶作りに切り替える農家が増えているというのです。

農家は、空前の抹茶ブームに戸惑っているものの、煎茶の原料はこれからも作り続けていきたいと話します

お茶農家 原田昌彦さん

「日本の伝統のものだから、なんとかつなげていきたい。ティーショックにならなきゃいいなと」

150年続く都内の老舗でも、頭を抱える事態に。

さつき濃 板倉一枝店主

「抹茶が増えた分だけ煎茶がなくなって、煎茶がなくなるとほうじ茶もなくなる。問屋さんは、今年はほうじ茶が7倍になりますと言ってた」

さらに、玄米茶も値上げ。内容量を減らして販売しているといいます。

板倉一枝店主

「厳しいです。商売厳しいです」

◇

日本茶の現状や魅力を発信する団体によると、価格が落ち着く見通しは立っていないということです。