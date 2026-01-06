帰省時の手土産にしたい「長野県のお土産」ランキング！ 2位「雷鳥の里」を抑えた1位は？【2025年調査】
四季の移ろいがはっきりと感じられる長野県では、季節ならではの味覚を生かしたお土産も充実。土地の素朴な魅力と丁寧な手仕事が感じられる一品は、帰省の手土産としてぴったりです。
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい長野県のお土産」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
サクッと食感が人気で、50年以上続くロングセラー銘菓。お茶菓子としてどんな飲み物とも相性がよく、個包装されているので配りやすいのもうれしいポイントです。
回答者からは「サクッとした食感とやさしい甘さで、長野土産の定番」（50代女性／兵庫県）、「銘菓なので」（30代男性／大阪府）、「サクッと軽やかな欧風ウエハースに、やさしいミルククリームを挟んだ素朴な味わいで、とても美味しいから」（50代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
個包装になっていて5、8、12、15個入りと家族の人数に合わせて詰め合わせ数を選べるのも魅力。2015年からは地元産にこだわって、自社農園でりんごを栽培しています。
回答コメントでは「りんごのおいしさを家族で楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「本当のリンゴみたいでデザインも可愛い」（20代女性／愛知県）、「旅行で行った時に食べたことがありお土産で実際に買って行ったことがあるから」（10代回答しない／栃木県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい長野県のお土産」ランキングを紹介します！
2位：雷鳥の里（雷鳥の里本舗 田中屋）／37票2位にランクインしたのは、「雷鳥の里」です。国の特別天然記念物に指定されており、北アルプスの象徴とされる雷鳥をモチーフとした欧風せんべい。中にあっさりとしたクリームがサンドされています。
サクッと食感が人気で、50年以上続くロングセラー銘菓。お茶菓子としてどんな飲み物とも相性がよく、個包装されているので配りやすいのもうれしいポイントです。
回答者からは「サクッとした食感とやさしい甘さで、長野土産の定番」（50代女性／兵庫県）、「銘菓なので」（30代男性／大阪府）、「サクッと軽やかな欧風ウエハースに、やさしいミルククリームを挟んだ素朴な味わいで、とても美味しいから」（50代男性／広島県）といったコメントが寄せられています。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／63票1位にランクインしたのは、「長野アップルパイ」です。長野産ふじりんごをたっぷり包んだ一口サイズのアップルパイ。風味豊かな発酵バターの香ばしい生地と、程よい甘酸っぱさがアクセントになっています。
個包装になっていて5、8、12、15個入りと家族の人数に合わせて詰め合わせ数を選べるのも魅力。2015年からは地元産にこだわって、自社農園でりんごを栽培しています。
回答コメントでは「りんごのおいしさを家族で楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「本当のリンゴみたいでデザインも可愛い」（20代女性／愛知県）、「旅行で行った時に食べたことがありお土産で実際に買って行ったことがあるから」（10代回答しない／栃木県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)