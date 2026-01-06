横浜18区で「治安がいいと思う区」ランキング！ 2位「都筑区」、1位は？【専門家の解説も】
All About編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜18区」についてのアンケートを実施。「治安がいいと思う区」ランキングで選ばれた区を、横浜ガイドが紹介します。
都筑区は1994年に港北区と緑区の分割により誕生しました。横浜市営地下鉄のブルーラインとグリーンラインの2路線が乗り入れていることから区内には8つの駅があり、特にセンター北駅やセンター南駅の周辺は商業施設が充実しています。
大東建託が発表した「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2025＜神奈川県版＞」によると、都筑区は7年連続、神奈川県内の自治体で1位。「静かさと治安」の項目では県内5位ですが18区の中ではトップです。
回答者からは、「子育てに向いてる場所は必然的に治安も良いと思うので」（40代男性／北海道）、「ファミリー層が多く、街全体が整備されていて落ち着いた雰囲気。公園や公共施設も多く、安心して暮らせる印象があります」（50代女性／兵庫県）、「昔都筑区で働いていたことがあり駅近に遊歩道や公園があり治安のいい街だったので」（40代女性／神奈川県）という声が上がっています。
横浜市の北西部に位置する青葉区は、1994年に行政区再編成を経て、港北区や緑区の一部から誕生しました。
東急・田園都市線沿線を中心に発展し、特に、たまプラーザ駅やあざみ野駅の周辺に高級住宅街が広がっています。高級住宅街の存在が「治安がいい」というイメージにつながっていると思われます。
神奈川県警察本部が公開している犯罪統計資料によると、2024年に青葉区で発生した凶悪犯（殺人、強盗、放火、強姦）は都筑区と同数の5件で18区の中で6番目に少なくなっています（最多は西区23件、最少は金沢区2件）。
回答者からは、「高級住宅地のため犯罪が少ない印象だから」（20代女性／静岡県）、「比較的所得が高い人が暮らしているイメージだから」（40代男性／東京都）、「高級なお店が多かったりするので客層がよく、悪い人があまり来ない区だと思うから」（30代女性／神奈川県）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：72人、30代：85人、40代：55人、50代：31人、60代：4人、不明：1人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
