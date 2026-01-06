Q.空きがあるのに「ストレージがいっぱい」と表示されます。なぜでしょうか？
iPhoneのストレージにまだ余裕があるのに「ストレージがいっぱいです」と表示される場合、もしかすると「iPhone本体のストレージ」ではなく「iCloudストレージ」の容量が原因かもしれません。
本記事では、ストレージ残量の確認方法や、容量が足りない場合の対処法について説明します。
【一覧表】詐欺広告!? 偽の「ストレージがいっぱい」の見分け方
iPhoneストレージ
iPhoneの端末そのものに保存されるデータの保管場所。アプリ、写真、動画など、日常的に利用するデータの大半がここに収まる。
iCloudストレージ
Appleが提供するオンラインのデータ保存スペース。iPhoneのバックアップや写真の同期、書類データの保存など、クラウド上のデータ管理に使われる。
「iCloudストレージ」の利用状況は、設定アプリを開き「Appleアカウント」→「iCloud」→「ストレージ」と進むと確認できます。
iPhoneは、万が一のために自動で定期的にiCloudにバックアップデータを保存しています。このバックアップのための空き容量が足りないと、警告が表示されるのです。
▼バックアップデータのサイズを調べる方法
バックアップに必要な空き容量があるかどうかは、設定アプリから確認できます。
「設定」アプリを開き「Appleアカウント」→「iCloud」→「ストレージ」→「バックアップ」と進み、バックアップしたいデバイスを選択します。そこに「次回作成時のサイズ」という項目があり、どのくらい容量が必要かが分かります。
iCloudストレージは、全てのユーザーに5GBの無料容量が提供されています。ただし、バックアップデータは大きくなりやすいため、5GBでは足りないことがよくあるようです。
特に写真や動画をiCloudストレージに保存している場合、すぐに容量がいっぱいになってしまうので、無料分では間に合わなくなった結果、警告が表示されることになります。
▼1. iCloudストレージの容量を増やす
もっとも簡単で手軽な方法は、有料プランに課金してiCloudストレージを増やすことです。月額料金を支払えば、50GB・200GB・2TB・6TB・12TBなど、より大きな容量が利用できます。
▼2. iCloudストレージへの保存対象を見直す
iCloudストレージに保存するデータはユーザーが取捨選択できます。サイズの大きいアプリを対象から外すと、iCloudストレージの空き容量を確保できます。
特に写真・動画データはストレージを圧迫しがちです。同期すれば他のAppleデバイスでも同じデータが見られて便利ですが、容量がどんどん増えていくので、無料の5GBではすぐに足りなくなります。
「Google フォト」「Amazon Photos」など他のクラウドストレージサービスの利用も合わせて、写真・動画データの管理方法を検討しましょう。
▼3. バックアップ対象を見直す
バックアップに含めるデータもユーザーが選択できます。「次回作成時のサイズ」の画面で、不要なデータや容量の大きいデータをバックアップから外すことで、全体の容量を減らせます。
(文:ばんか（インターネットサービスガイド）)
