グラビアアイドルの阿波みなみさんは1月5日、自身のXを更新。誹謗中傷へうまい返しを見せました。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

写真拡大

グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗（ひぼう）中傷を受けるも、見事に跳ねのけました

【投稿】誹謗中傷にツッコミ

「安心感あっていいですよね」

「ぽっちゃり？デブだよあなた」「豚すぎる。肌を見せていいレベルじゃない」「ちょい無理だな」といったひどいコメントが並ぶ画像と、自身のソロショットを1枚ずつ載せている阿波さん。「無知ね、大は小を兼ねるのよ!!」と誹謗中傷に対し物申しています。

ソロショットの阿波さんは両腕と脚を組む姿です。カメラに向かってほほ笑んでおり、どことなく貫禄があります。

コメントでは、「可愛いからいいじゃんか！！」「みなみさんのファンはぽっちゃりとかそうで無いとか関係なく、みなみさんが好きなんです　ずっと応援してます」「前向きすぎて尊敬する」「推せる」「安心感あっていいですよね」「ご立派」「足がたくましすぎるw」などの声が上がりました。

「お似合いで可愛いですね」

3日にはフード付きマフラーを着用した、かわいい自撮りショットを公開していた阿波さん。ファンからは「お似合いで可愛いですね」と称賛の声が上がっています。誹謗中傷ではなく、阿波さんが見て気持ちの良いコメントを心掛けたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)