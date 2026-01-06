「推せる」人気タレント、誹謗中傷を一刀両断！ 「前向きすぎて尊敬する」「足がたくましすぎるw」
グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗（ひぼう）中傷を受けるも、見事に跳ねのけました
【投稿】誹謗中傷にツッコミ
ソロショットの阿波さんは両腕と脚を組む姿です。カメラに向かってほほ笑んでおり、どことなく貫禄があります。
コメントでは、「可愛いからいいじゃんか！！」「みなみさんのファンはぽっちゃりとかそうで無いとか関係なく、みなみさんが好きなんです ずっと応援してます」「前向きすぎて尊敬する」「推せる」「安心感あっていいですよね」「ご立派」「足がたくましすぎるw」などの声が上がりました。
「安心感あっていいですよね」「ぽっちゃり？デブだよあなた」「豚すぎる。肌を見せていいレベルじゃない」「ちょい無理だな」といったひどいコメントが並ぶ画像と、自身のソロショットを1枚ずつ載せている阿波さん。「無知ね、大は小を兼ねるのよ!!」と誹謗中傷に対し物申しています。
