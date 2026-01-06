Photo：富沢ビル

どんどん増えていく書類や本、その他小物。胸が少しでもときめくから捨てられず、小さな部屋がますます狭くなっていく、なんて人は多いのでは。

ダンボールほどの雑多感が出ない収納ボックス

Photo: 富沢ビル

そろそろ収納のことを本気で考えたい人に、ミニマルかつどことなくシックな収納ボックス「ANAheim Archive Box "Original"」（税込1,430円／2箱）はどうでしょう。

雑貨のインポーターとして1990年に創業した日本企業DETAIL INC.によるオリジナルブランドがANAheim（アナハイム）。この収納ボックスは組み立て式で、薄めのダンボールのような素材感。

仕事や生活関係の書類から、本、雑貨、シューズなどをガシガシ入れていけるのが良いところ。かつ、見える場所にスタックしてもダンボールほどの雑多感が出ないのが嬉しいです。

組み立て時間は約1分

Photo: 富沢ビル

早速組み立てていきます。と言っても、ボックスを折り目に沿って折り曲げ、溝に突起部分を差し込めば完了。特に説明書などを読み込まなくても、あっという間に組み立てられるのが工作オンチにはありがたいです。

1パックには収納ボックスが2個入りで、サイズはA4より少しだけ大きい幅32cm×奥行き22.5cm×高さ12cm。A4のクリアファイルがすっぽり入ります。

本や雑貨を収納

Photo: 富沢ビル

例えば本棚からあふれて片付ける場所がない本や、稀にしか使わないが友人からもらって捨てられない雑貨などさまざまなものを収納できそう。厚さにもよりますが、文庫本サイズなら、8冊×4箇所で32冊くらいは入りそうです。

ほかにも、溜まりきったレシート、仕事関係書類、フィルムのネガ、スニーカーなど個人的にも整理したいモノはたくさん。ガシガシ入れていけばいいだけなので、ラクして整理することができますよ。