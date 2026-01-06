¡ÖÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤¬½éÀïÇÔÂà¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡¤Î¼ç¾¤Ï°ìÎé¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡Ê¡²¬½÷³Ø±¡0¡½2Ê¸µþ³Ø±¡Âç½÷»Ò¡Ê6Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿Éô°÷¤é¤Ë°ìÎé¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼ç¾¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÇë¸¶Àé¿Ò¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤ÎÊ¡²¬½÷³Ø±¡¤¬¡¢½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÊ¸µþ³Ø±¡Âç½÷»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë´°ÇÔ¡£¡Ö½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡×¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÊÎáÅã¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¡×¡£Çë¸¶¤ÏÎ¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿Á´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Î²÷¿Ê·â¤â¤¢¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎËëÀÚ¤ì¤Ï»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹¾å¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿2024Ç¯°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤Î3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤«¤é16¡½25¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£21¡½25¤ÇÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿Âè2S¤â¡¢Áê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÇ´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Çë¸¶¤Ï¡Ö¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¤Î¡Ë¶õµ¤´¶¤ä¹¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤â»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î½Å°µ¤È¤âÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï½Õ¹â¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡£¼º°Õ¤Î¼ç¾¤Ï¤Þ¤¿ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë