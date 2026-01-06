マレスカを解任したチェルシーの新監督が決定！契約期間はなんと“2032年”まで
プレミアリーグのチェルシーは現地時間１月６日、解任したエンツォ・マレスカ前監督の後任として、リアム・ロシニアと2032年まで５年半の契約を結んだと発表した。 ロシニアはイングランド国籍の41歳で、現役時代はDFとしてフルアムなどで活躍した。引退後は指導者の道へと進み、2024年７月に、チェルシーのオーナーである投資グループ『BlueCo』が所有するフランスのストラスブールで監督に就任。昨シーズンのリーグ戦で７位となり、クラブを19年ぶりの欧州カップ戦（カンファレンスリーグ）出場へ導いた。
チェルシーの公式サイトで、ロシニアは「チェルシーの監督になれたことはとても誇らしい」とコメント。また、「私の仕事はクラブのアイデンティティを守りながら、タイトルを獲得し続けることだ」とも話している。 チェルシーは次節、ロシニア新監督の古巣であるフルアムと対戦する。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集