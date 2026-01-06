にじさんじ・3SKM、1stミニアルバム『Nighthawks』を4・29に発売 完全新録のオリジナル楽曲7曲を収録予定
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、3SKM（北見遊征、魁星、榊ネスの3人による男性ユニット）の1st Mini Album『Nighthawks』（読み：ナイトホークス）を4月29日に発売することを発表した。
【画像】3SKMの1stミニアルバム『Nighthawks』アーティストビジュアル
歌唱力に定評があり、人気のオリジナル楽曲や歌ってみた動画を多数公開している北見遊征、魁星、榊ネスの3人による男性ユニット「3SKM」が、国内外のヒット曲を手掛ける作家陣を迎え、1st Mini Album『Nighthawks』を発売する。同アルバムには、完全新録となるオリジナル楽曲を全7曲収録する予定。
『初回生産限定盤A』には、初のアルバム制作に臨むメンバーたちに迫ったドキュメンタリー映像を収録したBlu-rayディスク、さらにオフステージの3人の姿を切り取ったフォトカードブックが同梱される。『初回生産限定盤B』には、メンバー自らがセレクトしたカバー楽曲全3曲を収録した特典CDが同梱される。
また、1st Mini Album『Nighthawks』のアーティストビジュアルを初公開した。
■3SKM（スリーエスケーエム）
にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3人のユニット。さまざまな文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。
とある事件をきっかけに知り合った3人は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。
