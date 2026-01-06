TBS NEWS DIG Powered by JNN

²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢°¦¤é¤·¤¤³¨Æüµ­¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡Ö¤ª¤·¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬º£¤À¤±¥µ¥¤¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡¡ÁÐ»Ò¤Î­à¤¯¤Þ¤Õ¤ï¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹­á»Ñ¡¡³¨Æüµ­¤Ë´î¤ÓÄÖ¤ë



Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿³¨Æüµ­¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤Þ¤Õ¤ï¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤ÏÃã¿§¡¢Äï¤ÏÇò¤¤¤¯¤Þ¤Î¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Âç¤­¤ÊÆ·¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤¦Æó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢À¸¸å3¤«·î¤ò·Þ¤¨¤¿·ò¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£
 



³¨Æüµ­¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤Þ¤Õ¤ï¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹ ¤­¤ã¤ï¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÌÂ¤¤¤Î¿¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤«¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤¤¿Í´Ö¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡ª¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡¡¥ª¥¤¥é¤¿¤Á¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¤Ï¤°¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÐ»Ò¤Î»Ñ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¼Ì¡£
 



¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤­¤ã¤ï¤¹¤®¤Æº£¤À¤±¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡¡ÌÜ¤Ë¾Æ¤­¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¤ª¤·¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬º£¤À¤±¥µ¥¤¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤È¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
 



¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤Ï¼ª¤Î¤Ä¤¤¤¿Ë¹»Ò¾õ¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥È¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁõ¾þ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û