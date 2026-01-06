ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）は、毎年好評の春の学生応援キャンペーン「ユニ春」を、３０日から４月５日の期間限定で開催する。５日から俳優の木戸大聖が主演する「ユニ春」新ＣＭを公開。ＣＭでは「リアルって、声が枯れるほど青春。」をテーマに、パークでしか味わえない、超興奮できるアトラクションの数々に、全力で笑って、叫んで、仲間と夢中になって過ごす“今しか味わえない青春の瞬間”を描いている。

「今この瞬間を一緒に過ごしている」実感に満ちた青春のひとコマがぎゅっと詰まったＣＭ。テーマソングには、島根県出身のピアノトリオバンドＯｍｏｉｎｏｔａｋｅによるこのＣＭのための書き下ろしの新曲「Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ」を起用した。

木戸は撮影について「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとバックドロップを早朝の撮影で続けて乗れたのが印象的です。一緒に出演したキャストの皆さんと全力でパークを楽しんで、本当に学生の頃に戻ったような感覚で撮影ができました」とコメント。また、“声が枯れる”ほど青春した経験については「高校時代、バスケットボール部でキャプテンをしていて、毎日練習に明け暮れていました。試合に向けて仲間と声を出し合いながら１つの目標に向かって走る時間は、本当に“青春”って感じで、あの時しかできなかったです」と振り返った。

最後に学生に向かって「ＵＳＪは、前向きな瞬間や心が動く体験ができる場所だと感じました。スマホ越しだけじゃなく、リアルな時間も大切にしてほしいです。なので皆さんには、ＣＭに出てくる彼らのように、ＵＳＪで仲間との絆を深めて、声が枯れるほど青春を楽しんで、予想外の出来事さえかけがえないと思えるような、一生忘れない最高の思い出を作ってほしいです」と呼びかけた。