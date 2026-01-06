本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/6
EUR/USD
1.1640（6.48億ユーロ）
1.1650（12.0億ユーロ）
1.1750（7.54億ユーロ）
1.1770（9.57億ユーロ）
1.1800（6.11億ユーロ）
USD/JPY
155.00（24.0億ドル）
156.00（7.66億ドル）
156.70（5.60億ドル）
157.50（7.88億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは現値近辺の1.1750や1.1770、および1.1650にまとまった規模の設定、ドル円は155.00に大規模な期限設定あり、ポンドドルは目立った設定なし。
