【新華社北京1月6日】中国共産党中央委員会は6日、ラオス人民革命党の第12回全国代表大会開催を祝う祝電を送った。内容は次の通り。

ラオス人民革命党はラオス人民とラオス社会主義事業の強固な指導の核心である。第11回全国代表大会以来、トンルン人民革命党中央委員会書記長をはじめとするラオス人民革命党中央は、自党の建設と党の指導的地位の強化に注力し、ラオス各民族人民を団結させて率い、自身の国情に合った社会主義発展の道を積極的に模索し、党と国家の各事業が一連の重要な発展成果を収めるよう推進してきた。われわれはこれを心から喜び、前向きに評価する。

第12回全国代表大会は、ラオス社会主義事業の発展プロセスにおいて里程標としての意義を持つ重要な会議である。大会は党の第3次政治綱領など重要な政治文書を審議、採択し、今後一定期間のラオスの党と国家の各事業の発展を戦略的に計画し、具体的な配置を行う。ラオス人民がラオス人民革命党の強固な指導の下で、大会で確立された各目標・任務を成功裏に実現し、ラオス社会主義事業を新たな発展段階に押し上げると信じている。

中国とラオスはいずれも共産党が指導する社会主義国家である。中国の党と政府は常に戦略的高みと長期的な角度から中国とラオスの両党・両国関係を把握している。中国は新たな情勢の下、ラオスと共に両党・両国の最高指導者による重要な共通認識を根本的な指針とし、戦略的意思疎通を強め、交流と協力を深化させていく。中国・ラオス運命共同体の建設を着実に進め、中国・ラオス全面的戦略協力パートナーシップの持続的かつ健全で安定した発展を推進し、両国と両国人民に幸福をもたらし、世界の平和と発展、進歩事業の促進のため、新たな貢献を積極的に果たしていく。