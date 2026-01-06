旦那さんの何気ない行動を見て「父親の自覚ある？」と言いたくなることってありますよね。ママはいつも子ども優先で自分のことは後回しなのに、のんきな旦那さんを見ているとストレスが溜まるでしょう。今回は、息子を放置して一人で食事を始める夫に腹が立った話をご紹介いたします。

息子よりも自分の食事が優先

「家族でショッピングモールに行き、お昼ごはんを食べるためにフードコートに入りました。トイレに行きたかったため、夫に息子を預けて戻ってくると、すでに一人で食事を始めていたんです。

少しくらい待てないのかと思いましたが、それよりも驚いたのが息子のごはんをなにも注文していなかったこと。夫に聞くと『なに頼んでいいかわかんないもん』『だから注文してない』と言われてあきれましたね。わかんないって……、息子はうどんなら食べられるのに、そんなことも知らないことにガッカリしました。それに普通は、自分の食事よりもまずは息子のごはんを注文しますよね……。

息子は目の前でパパがごはんを食べてるのに、自分の分はないからグズり始めるし。この人に父親という自覚はあるのでしょうか」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 子どもよりも自分を優先する旦那さんっているようですが、常に子ども第一で動いている奥さんからすると考えられないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。