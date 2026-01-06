大卒5人加入の大分が背番号発表! 関東&インカレ王者筑波の“10番主将”MF山崎太新は25番
大分トリニータは6日、シーズン移行に備えた上半期の特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」の新体制を発表した。
大分は新たに四方田修平監督が就任。新たに背番号も発表され、新加入のMF山崎太新(←筑波大)は25番、FW櫻井勇斗(←桐蔭横浜大)は29番、DF坂田陸(←駒澤大)は32番、MF吉川敬進(←鹿屋体育大)は34番、MF木本真翔(←日本経済大)は37番に決まった。
■スタッフ
▽監督
四方田修平
▽ヘッドコーチ
竹内清弥
▽コーチ
竹中穣
馬場賢治
▽GKコーチ
吉坂圭介
村井泰希
▽フィジカルコーチ
津川武久
▽ストレングスコーチ
大友仁
▽テクニカルスタッフ
兼村憲周
■選手
1 GK田中悠也(←北九州)
2 DF岡本拓也
5 MF中川寛斗
6 DF三竿雄斗
7 MF吉田真那斗
8 MF榊原彗悟
9 FW有馬幸太郎
13 FW伊佐耕平
14 FW宇津元伸弥
15 FW屋敷優成
16 MF茂平
17 FWキム・ヒョンウ
18 MF野嶽惇也
19 MF小酒井新大
20 FW木許太賀
21 FW有働夢叶
22 GKムン・キョンゴン
23 DF小野俊輔
24 GK佐藤隼
25 MF山崎太新(←筑波大)
27 DF松尾勇佑
28 MF清武弘嗣
29 FW櫻井勇斗(←桐蔭横浜大)
30 DF戸根一誓
31 DFペレイラ
32 DF坂田陸(←駒澤大)
33 DF宮川歩己
34 MF吉川敬進(←鹿屋体育大)
35 MF佐藤丈晟
36 MF松岡颯人
37 MF木本真翔(←日本経済大)
40 GK古野優斗
72 MF山口卓己(←鹿児島)
88 MFパトリッキ・ヴェロン(←川崎F/期限付き移籍)
