　大分トリニータは6日、シーズン移行に備えた上半期の特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」の新体制を発表した。

　大分は新たに四方田修平監督が就任。新たに背番号も発表され、新加入のMF山崎太新(←筑波大)は25番、FW櫻井勇斗(←桐蔭横浜大)は29番、DF坂田陸(←駒澤大)は32番、MF吉川敬進(←鹿屋体育大)は34番、MF木本真翔(←日本経済大)は37番に決まった。

■スタッフ

▽監督

四方田修平

▽ヘッドコーチ

竹内清弥

▽コーチ

竹中穣

馬場賢治

▽GKコーチ

吉坂圭介

村井泰希

▽フィジカルコーチ

津川武久

▽ストレングスコーチ

大友仁

▽テクニカルスタッフ

兼村憲周

■選手

1 GK田中悠也(←北九州)

2 DF岡本拓也

5 MF中川寛斗

6 DF三竿雄斗

7 MF吉田真那斗

8 MF榊原彗悟

9 FW有馬幸太郎

13 FW伊佐耕平

14 FW宇津元伸弥

15 FW屋敷優成

16 MF茂平

17 FWキム・ヒョンウ

18 MF野嶽惇也

19 MF小酒井新大

20 FW木許太賀

21 FW有働夢叶

22 GKムン・キョンゴン

23 DF小野俊輔

24 GK佐藤隼

25 MF山崎太新(←筑波大)

27 DF松尾勇佑

28 MF清武弘嗣

29 FW櫻井勇斗(←桐蔭横浜大)

30 DF戸根一誓

31 DFペレイラ

32 DF坂田陸(←駒澤大)

33 DF宮川歩己

34 MF吉川敬進(←鹿屋体育大)

35 MF佐藤丈晟

36 MF松岡颯人

37 MF木本真翔(←日本経済大)

40 GK古野優斗

72 MF山口卓己(←鹿児島)

88 MFパトリッキ・ヴェロン(←川崎F/期限付き移籍)