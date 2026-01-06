本日1月6日（火）日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」新春4時間スペシャルの放送にて、番組の“新レギュラー”となるtimelesz・松島聡の出演を解禁！

松島は番組途中、笑福亭鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの一枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラマや「仰天チェンジ」のVTRなど全6本の再現映像に松島がこっそり出演していたという、まさかのサプライズでもスタジオを沸かせた。

現在、timeleszでの活動をはじめ、バラエティーでも朗らかなキャラクターで活躍している松島。今後はスタジオを飛び出して、“仰天するニュース”の現場に自ら足を運んでのロケも予定している。

スタジオにレギュラーで登場するのは2月放送分からの予定。また、松島のスタジオ初登場までの様子を追った「裏カメラ映像！」を番組公式TikTok（@gyoten_ntv）、公式X（@gyoten_ntv）で公開予定。

今回初タッグとなる鶴瓶と松島からの、収録後のコメントを紹介！

【番組MC：笑福亭鶴瓶 コメント】

timeleszの松島くんと最初に聞いたときは嬉しかったですね

若いけど本人はとてもいいやつで心強い存在だなと。

一緒にやってみて、最初だから慣れてない部分もあったんですが

場に溶け込むのが本当に早くてびっくりしましたね

すっと入り込んでいくのが彼の強さであっという間に成長すると思います！

一緒に仲良くやっていきたいですね。

【新レギュラー：松島聡（timelesz）コメント】

この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。

鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。

学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたら嬉しいです！

【“新レギュラー”への起用について 番組コメント】

「番組MCの笑福亭鶴瓶さんと共に、仰天ニュースを盛り上げ、まだ20代という若い世代ならではの視点や感想に期待しています」

