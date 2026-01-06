大人も似合うって知ってた？ 今年は【ウルフレイヤー】でこなれ感爆上げしちゃお♡

服装が重くなりがちな冬こそ、ヘアスタイルで軽やかさを演出するのがおすすめです。上品な抜け感が生まれる「ウルフレイヤー」は、大人にも似合う旬なヘアスタイル。ふんわりとしたトップ & 軽やかな毛先によって、こなれ感のあるシルエットに仕上がります。ぜひこちらを参考に、今年は「ウルフレイヤー」に挑戦してみてください。

ふんわりとしたシルエットが女性らしい

ヘアスタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「ウルフすぎないネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。程よい加減のレイヤーカットでシャープになりすぎず、女性らしい印象に仕上がっています。トップにボリュームを演出できるので、ペタンコ髪に悩む大人女性にもおすすめです。

初めてのウルフヘアにもおすすめ

トップを長めに残した柔らかい印象のウルフレイヤー。明るめのカラーを合わせてより軽やかに仕上げています。@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメントしています。

大人も取り入れやい上品な雰囲気

こちらのウルフレイヤーは、ボブをベースにウルフヘアのこなれ感をプラス。レイヤーカットは入れすぎず、大人も取り入れやすい上品な雰囲気に仕上げています。アクティブなイメージが強いウルフヘアですが、こんな風にきれいめな印象でも楽しめそうです。ふわりと丸く内巻きにしたトップのレイヤーが、女性らしさを醸しています。

乾かすだけでこなれたヘアスタイルに

こちらは、ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数の小顔ネオウルフ」と紹介しているヘアスタイル。ストレートでもメリハリ感のあるシルエットで、乾かすだけでこなれたヘアスタイルを楽しめそうです。軽やかなウルフレイヤーに透明感のあるカラーが映えています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri