岡山が2026シーズンのトップチーム背番号発表、一桁から10番台は11人のみ

ファジアーノ岡山が1月5日、2026シーズンのトップチーム選手の背番号を発表した。

日本代表デビューを飾るなど飛躍を遂げたMF佐藤龍之介（→FC東京）、守護神のGKスベンド・ブローダーセン（→川崎フロンターレ）などJ1初挑戦となった2025年シーズンの主力選手がチームを去った一方で、デンマークのコリングIFからGKレナート・モーザー、サガン鳥栖からMF西川潤といった新戦力を補強して新シーズンに臨む。

新たな守護神候補のモーザーは「1」、西川は「66」に決定。その他の新加入組では横浜FCから完全移籍してきたDF山根永遠が「88」、レノファ山口からやってきたFW河野孝汰が「40」、大分トリニータから加入のGK濱田太郎が「52」、青森山田高から加入のGK松田駿が「13」、そしてFC東京から期限付き移籍したMF白井康介が「51」に決まった。

昨季からの選手は大半が同じ番号となるなかで、昨季リーグ戦28試合に出場したDF立田悠悟は「2」から「48」へと変更。空いた「2」は浦和レッズからの期限付き移籍を延長したDF工藤孝太が背負うことになった。

現時点で33人の選手登録となったなかで、一桁から10番台の背番号は11人のみで、比較的大きな番号が目立つ特徴的なリストに。SNSでは「9、10、11いないって珍しい」「10番誰かつけて欲しかったな」「立田48番は好きな数字なのかな？」「（西川の背番号が）66！？！？！？！？！」といった様々なコメントが寄せられた。また、「99」をつけるFWルカオを筆頭に、「55（藤井葉大）」「66（西川）」、「77（川浪吾郎）」、「88（山根）」とゾロ目の番号が多いことに対しても「ゾロ目まみれだ」といった声もあった。（FOOTBALL ZONE編集部）