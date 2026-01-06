『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOP開催が決定 “角乃”志田こはくのアクスタも ブライダン商品も
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のPOP UP SHOPの開催が決定した。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のPOP UP SHOPのピックアップ商品
最終回に向けてさらに盛り上がり続けている放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。それぞれがナンバーワンの個性を持つゴジュウジャーの6人はもちろん、敵のブライダン幹部もそれぞれ個性的なキャラクターで、子供から大人まで楽しめるスーパー戦隊の集大成のような作品となっている。そんなゴジュウジャーのPOP UP SHOPは今月31日から東京ドームシティ・シアターGロッソを皮切りに、大阪・宮城でも開催。ナンバーワンを目指す本作品と同様に、ナンバーワンでオンリーワンなSHOPを目指して展開していく。
今回のPOP UP SHOPのために、ゴジュウジャー6人に加えて、ファイヤキャンドルやブーケと言ったブライダンのメンバー、さらにはクオンが登場するオリジナルビジュアル2種を作成。カラフルでPOPなビジュアルと、対照的にクールでかっこいいビジュアルが完成した。どちらがナンバーワンか甲乙つけがたい、ゴジュウジャーの世界観を表す魅力的なビジュアルとなっている。
メインビジュアルを使った商品はもちろん昨年のPOP UPでも好評だった定番商品などオリジナルグッズが多数ラインアップ。新商品も多数取りそろえている。
■会場と開催期間
【東京会場】東京ドームシティ ジオポリス1F（シアターGロッソ入口横 特別スペース）／1月31日〜3月22日
【宮城会場】khb東日本放送本社1Fぐりり ホール／2月11日〜2月23日
【大阪会場】高島屋大阪店7階 催会場／3月4日〜3月16日
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のPOP UP SHOPのピックアップ商品
最終回に向けてさらに盛り上がり続けている放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。それぞれがナンバーワンの個性を持つゴジュウジャーの6人はもちろん、敵のブライダン幹部もそれぞれ個性的なキャラクターで、子供から大人まで楽しめるスーパー戦隊の集大成のような作品となっている。そんなゴジュウジャーのPOP UP SHOPは今月31日から東京ドームシティ・シアターGロッソを皮切りに、大阪・宮城でも開催。ナンバーワンを目指す本作品と同様に、ナンバーワンでオンリーワンなSHOPを目指して展開していく。
メインビジュアルを使った商品はもちろん昨年のPOP UPでも好評だった定番商品などオリジナルグッズが多数ラインアップ。新商品も多数取りそろえている。
■会場と開催期間
【東京会場】東京ドームシティ ジオポリス1F（シアターGロッソ入口横 特別スペース）／1月31日〜3月22日
【宮城会場】khb東日本放送本社1Fぐりり ホール／2月11日〜2月23日
【大阪会場】高島屋大阪店7階 催会場／3月4日〜3月16日