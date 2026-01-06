EXIT兼近、りんたろー。が楽屋でこっそりやっていた行動とは？「言い訳とかしてほしかった」

1月6日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にEXIT(兼近大樹、りんたろー。)が出演。兼近が、りんたろー。がこっそり楽屋でやっていた行動について明かした。

番組中、兼近は、テレビ番組の収録で小杉竜一(ブラックマヨネーズ)が、“小さいジャンプを1日3回、1分間やるだけでとんでもなく痩せた”と話していたと説明。

続けて、「でも別にそんなリアクションもなく、“小杉さんあんま変わってないっすよ！”みたいな話をしてたんですよね。ちょっとイジりながら」と、当時の雰囲気を回想。

その後、「(次の日)劇場出番があったので、僕がバーっと楽屋に入って行ったら、入る前からなんか揺れてて。入った瞬間にりんたろー。さんがこうやって1人で…」と、ジャンプをしている身振りを交えてトーク。

さらに、「で、俺が入ってきたってことに気がついて」「何も言う事もせずにいきなり座って鏡見て」と、りんたろー。が、何事もなかったかのように振る舞っていたとして、「言い訳とかしてほしかったのよ俺は。だから、本当は痩せたかったんだね」「(その方法聞いた時)何とも思ってない感じ出してたのに。エグい」といい笑いを誘っていた。