「ハイキューを実写化したら演じさせたい」イケメン俳優、美しいフォーム披露に「躍動感！！！」の声！
俳優の夏生大湖さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。バレーボールの美しいフォームを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「ハイキューを実写化したら演じさせたい」
ファンからは「うわぁ、かっけぇ」「私のトス打ってください」「ジャンプ力凄い！」「これ垂直跳び100センチは超えてるよね？」「躍動感！！！」「ハイキューを実写化したら演じさせたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ハイキューを実写化したら演じさせたい」
「これ垂直跳び100センチは超えてるよね？」夏生さんは「春高行ってきた！！！」とつづり、1枚のソロショットを投稿。屋外でバレーボールのスパイクフォームを披露しています。その美しさはさることながら、とてつもない跳躍力です。
ファンからは「うわぁ、かっけぇ」「私のトス打ってください」「ジャンプ力凄い！」「これ垂直跳び100センチは超えてるよね？」「躍動感！！！」「ハイキューを実写化したら演じさせたい」などの声が寄せられました。
夏生大湖さんプロフィール夏生さんは2001年4月5日生まれの24歳。俳優としてテレビドラマや舞台に出演しています。公式Webサイトの特技の欄には「バレーボール」とあり、それも納得のフォームです。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)