帰省時の手土産にしたい「滋賀県のお土産」ランキング！ 「近江牛肉 しぐれ煮 生姜風味」を上回るダントツの1位は？
帰省する時に、手土産には何を買ったらいいのか毎回悩む人が多いのではないでしょうか？ そこで、All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施。
今回は「滋賀県のお土産」に限定したランキングを作成しました。「帰省時の手土産にしたい滋賀県のお土産」ランキングを見ていきましょう。
そんな名店が、しぐれ煮用に厳選した近江牛を伝統の味でじっくりと煮込み、柔らかな食感に仕上げ。深いうま味とぜいたくな風味を感じられる商品で、生姜味と山椒味が用意されています。近江牛は希少性が高いことで知られ、しぐれ煮も高い評価を得ている商品です。
回答者からは、「名前のわかりやすさと、特別感のありそうな感じが良い」（20代女性／埼玉県）、「有名な近江牛を使ったもので、滋賀県をアピールできます」（40代女性／神奈川県）、「住んでいたことがあり、買ってみたかったから」（40代男性／福岡県）などの意見が寄せられました。
一層一層を職人の手で丹念に焼きあげ、ほっとするやさしい香りと口当たりを実現。素材に徹底してこだわり、常においしいバームクーヘンを販売するお店として支持を集めています。
回答者からは、「少し特別感がある味わいで、お茶やコーヒーにもよく合うから」（30代男性／富山県）、「しっとりふわふわの定番バームクーヘン。老若男女問わず喜ばれる、滋賀を代表するお土産」（20代男性／福井県）、「万人受けし、老若男女に好まれるので手土産として最適」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
