「このキモい流れを終わらせにきた」お笑い芸人、世間の流れを断つ「すごすぎ」「本当にSNSの使い方が上手…」
お笑いコンビ・フースーヤの谷口おさむさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。第3者を勝手にビキニ姿などに加工する流れを終わらせると宣言しました。
【写真】谷口さんの流れを終わらせる姿
コメントでは、「いや遠慮しとくよ…」「分かったから服を着ろ」「靴下がファミマ」「風邪ひかないでね」「もうこの人の場合は本気なのかボケなのかわからん」「落書きステッカーといい、この件といい、もう良さが滲み出てる。私の推しのSNSの使い方すごすぎ」「谷口さん本当にSNSの使い方が上手…」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】谷口さんの流れを終わらせる姿
「靴下がファミマ」「このキモい流れを終わらせにきた」と切り出した谷口さん。「ビキニは俺1人で十分だ」とのことです。ポストには、ビキニ姿の谷口さんが消防車に乗った写真を1枚載せています。続けて「炭治郎でも、善逸でもなんでも来い」と、ビキニの柄が市松模様であることに関連した文章をつづりました。
12月には“神対応”が話題に2025年12月にはトラブルに遭ったファンへの“神対応”が話題を集めた谷口さん。その流れで今回は“ビキニ問題”について、誰も傷つかないやり方で切り込みました。谷口さんの人柄が分かりますね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)