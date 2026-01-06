アメリカに拘束され、麻薬テロなどの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領。裁判所に出廷し、「私は無罪だ」と訴えました。一方、作戦を強行したトランプ政権には、非難の声が相次いでいます。

■裁判所に初出廷 マドゥロ大統領「私は無実で、無罪」

人が押し寄せたアメリカ・ニューヨークの裁判所。プラカードや国旗を掲げ、マドゥロ大統領の拘束を支持する人、そして、抗議する人でにらみ合いが続いていました。

3日、トランプ政権に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領。麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていて、5日には厳戒態勢が敷かれる中、裁判所に初出廷しました。

アメリカメディアによりますと、マドゥロ大統領は「私は無実で、無罪だ」とスペイン語で無罪を主張。さらに、「拉致されてここにいる。今もわが国の大統領だ」などと述べたということです。

■拘束めぐり“反対派”と“賛成派”が対立

大統領拘束をめぐり対立する“反対派”と“賛成派”。

拘束反対

「アメリカはベネズエラ国民の利益を考えてない。ただ石油と天然資源を欲しがっている」

拘束賛成

「マドゥロ政権の解体と平和的な政権移行を望みます」

こうした中、ベネズエラでは副大統領のロドリゲス氏が暫定大統領に正式に就任。

ロドリゲス暫定大統領

「2人の英雄、マドゥロ大統領と夫人が誘拐され、米国に人質として拘束されていることに悲痛な気持ちで来ました」

ロドリゲス氏はこの前日、緊張緩和に向けてアメリカと協力する考えを示しています。

■国際社会で高まる非難の声…アメリカは“正当性”主張

およそ80人が死亡したと報じられているトランプ大統領の軍事作戦。“電光石火”の大統領拘束劇に、国際社会で高まるのは非難の声です。

5日に開かれた国連安全保障理事会の緊急会合。

ベネズエラ・モンカダ国連大使

「ベネズエラはアメリカによるいかなる法的根拠も欠いた、不当な武力攻撃の標的となった」

中国・孫磊国連次席大使

「中国はアメリカの一方的で違法ないじめに大変驚いており、強く非難します」

“当事者”のベネズエラに中国、ロシアも「武力侵略行為を断固として非難する」などとアメリカを厳しく糾弾。他にもブラジルやチリなど、各国から国際法違反を指摘する声が相次ぎました。

一方のアメリカは“正当性”を主張しています。

アメリカ・ウォルツ国連大使

「これは合法的な起訴状に基づく法執行活動だった」

■トランプ大統領“最終的な責任者は自分”

軍事作戦による大統領拘束を行ったトランプ大統領。NBCの単独インタビューで5日に示したのは、今後30日間、ベネズエラで選挙は行われないとの考えです。「国を健全な状態に戻さなければ国民が投票することなど不可能」などと長期的な関与を示唆しました。

さらに、ベネズエラに関わるアメリカの政府高官メンバーを明かし、最終的な責任者は自分であると述べています。