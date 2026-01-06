「美談にするなよ」棘のあるコメントが一番うれしかった!? 高校生の娘が妊娠した話に集まった反響【著者インタビュー】
高校生の娘が妊娠…その時、あなただったらどうする？
そんなセンセーショナルなテーマを扱った『娘を妊娠させたのは誰ですか？』（たけみゆき/KADOKAWA）。真面目な夫と優しい娘とともに平穏で幸せな日々を送るさなえ。ある日、高校生の娘・春菜の妊娠が発覚する。相手は一年前から付き合っている彼氏・航太郎だという春菜。幾度か険悪な雰囲気になりながらも、双方の親たちの間では子どもは諦める方向にまとまる。しかしその時ふたりは――。
――本作はどんな人に読んでほしいと思って描き始めた作品ですか？
たけみゆきさん（以下、たけ）：最初は中高生といった若年層の子どもを持つ親御さんに読んでほしいと思って描き始めました。でも描いているうちに当事者になりうる歳の子たちにも読んでもらいたいと思うようになって。アプリで連載しているときのコメントを読んだら、春菜に対して「軽率だ」というコメントがあったりするんですけど、それって「自分だったらこうしない」というバイアスがかかっていると思うんですよね。起きた事実に対して、自分だったらこうしない、こんなひどいことが自分に起きるわけがない、と思って見てしまうことってあるじゃないですか。でもそれを一旦外して、これを教訓にして「こうしないでおこう」「困ったらこうしよう」と感じ取ってもらえたらなと思います。
――読者からのコメントを読まれているんですね。
たけ：読者さんからの反応が気になって読みました（笑）。この作品は途中で重大な事実が判明していくんですが、それが判明した後とする前では春菜に対するリアクションが全く違っていました。事実の一部しか見えていないのに、その一部だけで人を批判してしまうことって現実でもありますよね。一方で途中の段階でその後の展開を言い当てている方もいて、ちゃんと考察してくれているんだなと思ったり。アプリのコメントに普通作者は書き込まないものですが、名乗り出たい気持ちで読みました（笑）。
――確かにその事実が判明する前と後では春菜の印象も航太郎の印象もガラっと変わりますね。最後は親目線で号泣して読んでしまいました。
たけ：ありがとうございます。でもコメントの中には「美談にするなよ」みたいな書き込みもあって、私はそれがすごくうれしかったんです。今回の結末はすべてきれいに解決してハッピーエンドというわけではないんですよね。登場人物全員にその後の人生があって、それぞれ今後思い悩むことも絶対出てくるわけです。この先についても想像してくれたコメントだなと思いました。
取材・文＝原智香