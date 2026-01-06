JRAは1月6日、「2025年度JRA賞」を発表し、日本調教馬として米G1・ブリーダーズカップクラシックを制するなど世界的な活躍を見せたフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が年度代表馬を受賞した。同馬はこのほか、「最優秀4歳以上牡馬」「最優秀ダート馬」にも選ばれ、3部門を受賞している。

フォーエバーヤングのオーナーである藤田晋氏は、自身のX（旧ツイッター）を更新。「フォーエバーヤングが『年度代表馬』『最優秀4歳以上牡馬』『最優秀ダート馬』の3冠に選ばれました。誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」と喜びのコメントを投稿した。

同馬は昨年上半期にサウジカップ（G1・ダ1800m）を制覇。秋には前年3着に敗れていたブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）に再挑戦し、前年の覇者シエラレオーネ、フィアースネスといった強豪を相手に堂々の勝利を収めた。日本馬として同レース初制覇という歴史的快挙だった。

BCクラシック・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手

さらに注目されるのが、米国の年度代表馬を決めるエクリプス賞での評価だ。フォーエバーヤングはダート古牡馬部門の最終候補3頭に選出されており、授賞式は現地時間1月22日（日本時間23日）に行われる。各部門の受賞馬とともに、年度代表馬も発表される予定となっている。

なお、2026年シーズンは連覇がかかるサウジカップ（2月14日・キングアブドゥルアジーズ競馬場・G1・ダ1800m）から始動予定。その後は、昨年3着に敗れたドバイワールドカップ（3月28日・メイダン・G1・ダ2000m）へ向かうローテーションが組まれている。