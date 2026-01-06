ベロアやサテンのレイヤードでトレンド感を♡【金川紗耶】が着こなす「ぷりかわコーデ」特集

見た目にも愛らしい冬素材に包まれて、触りたくなる＆抱きしめたくなる女のコになりたい...！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、女性らしい光沢感とやわらかさを兼ね備えた「とろとろ素材」のアイテムをご紹介します。あなたも、ベロアやサテンを重ねたコーデの数々にときめくはず...♡

とろとろ ベロアやサテンに加え、ソックスも“とろとろ”素材♡ 女性らしい光沢感とやわらかさを兼ね備えたビジュで、品よくレディなムードに浸れちゃう。薄手の素材を自由に重ねて♡

Cordinate ベロア×ベロア♡ 組みあわせで遊びゴコロを 重ねて重ねてベロアを楽しむ ライトベージュのベロアワンピに、あえて同素材のドット柄トップスをIN。さらにシアーなソックスをレイヤードして、足元まで抜かりない、トレンド感あふれるコーデに。 ベロアキャミワンピース 17,900円／célon ドット柄ベロアトップス 4,950円／EMODA（EMODA ルミネエスト新宿店） ネックレス 73,700円 ／e.m.（e.m. 青山店） リング 2,970円 ／アネモネ（サンポークリエイト） シアーソックス 各1,210円／靴下屋（Tabio） グリーンバレエシューズ 7,590円／ル デコレ（ル タロン 公式オンラインストア）

Cordinate カラフルなとろみ素材を重ねて配色を思いっきり楽しむ とろみニットとサテンを重ねる 透け感のあるピンクとブルーのとろみニットを重ねて、サテンビスチエをプラス。ひとさじの赤を差し色に、ときめく配色をたっぷり満喫！なじみのあるピンクベースでトライしやすい。 サテンビスチエ 9,900円、ブルーシアーニット17,050円／ともにMardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN） ピンクシアーニット 10,450円、ニットスカート 12,100円 ／ともにCOCO DEAL（ココ ディール）バッグ 12,650円／minitmute（HANA SHOWROOM）レースタイツ 1,650円 ／靴下屋（Tabio）ローファー 22,000円 ／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

Cordinate サテンパンツはワントーンコーデでほっそり見え サテンでスタイルUP オフホワイトのサテンパンツは、ワントーンあわせで縦ラインを強調するとスッキリ。テロンとした素材感のおかで、ニットのほっこり度をセーブ。 サテンパンツ 16,500円 ／HONEY MI HONEY レースニット 14,300円／ユー バイ スピック＆スパン（ユー バイ スピック＆スパン ルミネ池袋店）ヘアクリップ 5,280円 ／MUSEE.ART（HANA KOREA）ベージュバッグ 58,630円／minitmute（HANA SHOWROOM）リング 2,640円 ／アネモネ（サンポークリエイト）バレエシューズ 7,590円 ／ル デコレ（ル タロン 公式オンラインストア）インナー／スタイリスト私物 撮影／野田若葉（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）モデル／金川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶