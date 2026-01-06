ソフトバンクのドラフト２位、稲川竜汰投手＝九州共立大＝が６日、７日からの新人合同自主トレを心待ちにした。５日に福岡・筑後市の「若鷹寮」に入寮したルーキーが、室内練習場で自主練習。稲川は「やっと始まるな、という感じ。リラックスしていますが、あしたになれば緊張感も出てくるのかな」と胸を高鳴らせた。

この日は、同３位の鈴木豪太投手＝大商大＝とキャッチボール。軽めの出力で状態を確認したが、徐々にど迫力の直球を披露。最速１５２キロ右腕は「『きょうは軽くでいいよ』って思ってたんですけど、やっぱりちょっと力入りますね…。（鈴木豪の）球、めっちゃ強いです」と、両投手ともに準備万端だ。

入寮の際には、ソフトバンクのマークが入ったサウナハットを持ち込んだ。昨年末に、１６枚の的があるストラックアウトでパーフェクトを出して獲得した景品。早速昨夜、ハットをかぶって鈴木豪、同４位の相良雅斗投手＝岐阜協立大＝と寮のサウナに入ったことも明かした。「とにかく開幕１軍は目指しているので、焦らずやりたい」と稲川。心身ともに“整った”状態で、節目の一日を迎える。