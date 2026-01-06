特集です。

物価高が続く中で迎えた2026年、信州各地の初売り、取材しました。



暗闇の中に、200人以上の行列。日の出前の、寝具店の初売り。



一方、こちらは、タオルの詰め放題！



さらには、純金の馬も登場！



「福袋こちらのほうで完売いたしました」



今年も熱かった、信州の初売りです。



リポート

「須坂市のイオンモール須坂です。午前9時の開店を前に大勢の人が列を作っています」





去年10月にオープンした須坂市のイオンモール須坂。初めて迎える、正月です。長野市から「7時前くらいです。福袋って並んだことないので初めてでワクワクしています」午前9時、開店。お目当てはもちろん福袋や初売りのセール。福袋は55の専門店で用意されました。長野市から 30代5人家族「子どもが欲しいって言った雑貨すごくいっぱい入っていた。2000円で、バッグだけでも2400円なので…」須坂市から「毛糸のかご盛りでいっぱい盛ったらいっぱいもらえる。楽しいですね。人いっぱいいて。みるものあって」人だかりができていたのは…、タオルの詰め放題。透明の袋いっぱいにタオルを詰め込んで税込み1188円。「あと3個くらい」人一倍押し込んでいたこちらの男性。Q何個ぐらい？須坂市から「数えてないのでわからないです。ねじ込んで」気合で？「気合で」平均で10枚から12枚入ると言いますが…。須坂市から「20くらい入ってればいいなって。1日3回くらい洗濯するのでそれの足しになれば」結果は…14枚。目標には届きませんでしたがお得な買い物ができたようです。一方、こちらは長野駅前に店を構えて今年60周年を迎えるながの東急百貨店。午前10時の開店直後から店内は…人、人、人！特に人気を集めていたのが地下食品売り場、食料品の福袋でした。「はいどうぞ福袋こちらですね」「パンも入ってあとチケットも入っています」去年に続いて今年も食料品の福袋を強化、3000個以上が用意されました。人気の商品は1、2時間で完売。そのほかも、夕方には、ほぼ完売しました。去年10月の地下リニューアルで県内初出店となった肉専門店には、60周年を記念した商品も。100グラム666円のすき焼き用・黒毛和牛です。長野市から「すごくお買い得で普通だと1000円くらいするのかなとあの広告が目に入って思わず衝動買いしてしまいました。家族団らんで楽しみたいかなと」さらには、何とも縁起が良さそうな純金の馬も登場！気になる、そのお値段は？？リポート「2026年の初売り、福袋以外にもこちらの企画が用意されています。純金の馬の置物と小判でお値段は238万円です」高騰が続く金。開店60周年にちなんで、6セットが用意され、５日までに1セットの注文が入ったということです。隣接する須坂市にイオンモールがオープンする中、独自の戦略で2026年に挑みます。ながの東急百貨店飯島克敏 営業本部長「（イオンモール須坂開業で）確実に人の流れや動きが変わっている。今後もまだまだ改装続きますし新しいご提案も続けていかなければならない。今まで通りお客様にご提案できる目利き力～力、お客様に喜んでいただけることを続けていきたい」ところ変わって飯田市。1965年創業の寝具専門店。恒例の初売りは、なんと日の出前から始まります。Q[.何時から並んでいる？松川町から「1日の午後3時」一番乗りの男性は開店15時間前からその時を待っていました！ほかにも…飯田市から「夜9時から並んでいます。初めてなので何時に並べばいいかわからなくて夜9時に来ました」午前5時の気温は氷点下3.6度。寒さに耐えながらも手に入れたいもの…。Q.お目当ては？松川町から「羽毛布団とかけカバー2点セット」飯田市から「子どもの羽毛布団を買いに。ちょっとでも節約」「ゆっくりお願いします～いらっしゃいませ～」開店は午前6時。店内はお目当ての布団を抱えた人たちでたちまちいっぱいに。Q.買えました？「買えました～」およそ15時間並んだあの男性も無事にお目当ての品をゲット。その一方で…。豊丘から「4時から（並んだ）。その時、結構並んでいたもう多くて…遅すぎた…」人気の初売り商品は開店20分で完売しました。おふとんのこいけ小池嘉一社長「びっくりするくらい早くから並んでいただいて感激しています。私が小さい頃は飯田の町中が早朝開店で朝5時6時からにぎやかに開店していたが、最近は商店街も初売りやらなくなってしまったので、飯田の早朝開店の初売りという文化を少しでも次につなげられるように何とか頑張ってやっている」夢とお得が詰まった新年最初のお買いもの。2026年、何事も ”ウマ”くいく年になりますように！