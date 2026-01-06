アイドルグループ・ｍｙ ｆａｖ（マイファブ）が、３月をもって活動を終了し、グループを解散することを６日、発表した。グループの公式ＳＮＳなどで報告された。

公式ホームページでは「この度ｍｙ ｆａｖは、２０２６年３月をもって活動を終了し、グループを解散することとなりました。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。本件は、メンバーおよび運営で話し合いを重ねた結果、メンバー各々が思い描く将来や、次のステージへ進みたいという意志を尊重し、このタイミングで活動に区切りをつけるという結論に至りました。メンバーそれぞれの想いにつきましては、あらためてお伝えいたします」と伝えた。

同グループは、川又あん奈（２３）、黒瀬梨花（２０）、園田一花（１８）、田中美帆（２３）、西村瑠香（２４）、古松華（１８）の６人組。新生ラストアイドルとして７人でデビューし、その後、３人が活動辞退してｍｙ ｆａｖに改名。２４年９月にはＳＴＵ４８でも活動経験がある川又と田中が途中加入し、現体制となった。

昨年１２月には東京・銀座の時事通信ホールで「ｍｙ ｆａｖ ２ｎｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ 〜一生マイファブ推し宣言！〜」という２周年記念ライブも開催。アンコールではサプライズ発表もあり、今春に１ｓｔツアーが決定したことが明かされ、東京、大阪、名古屋、広島の４都市をまわる予定だったが、「予定しておりましたツアーは東名阪広島から東名阪に変更となります」と発表された。

メンバーの西村は自身のＳＮＳで「突然の発表となり、驚かせてしまい申し訳ありません」と謝罪し、「最後の日まで、返しきれていない恩を少しでもみなさんにお返しできるように頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします」と呼びかけた。