TBS日比麻音子アナウンサー（32）が6日、進行を務めるTBSラジオ「アフター6ジャンクション2」で結婚を報告した。

番組冒頭に「すみません、新年のごあいさつということで…」と、用意していた“手紙”を読む形で切り出した。「ちゃんとご報告したいことがございまして。貴重な放送時間をちょうだいし、私事で大変恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は大学生の時からの友人の男性です」と発表。「新たに家族も増え、より一層、責任感を強く持ちながら、変わらず、これからも誠実にお仕事を頑張りたいと思っておりますので、今年もTBSアナウンサー日比麻音子をどうぞよろしくお願いいたします」と気を引き締めた。

また「長きにわたってお耳を貸してくださるリスナーさん、そして何よりも、大切な実家である『アトロク』で、まず自分の言葉でお伝えできればという強い思いがありまして。重ねて放送時間をいただき恐縮ではございますが、ご報告させていただきます。本当にありがとうございます」と続けた。伝え終えると「照れくさ〜い」と声を高くした。