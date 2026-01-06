年末には新潟市の中心部でもマンションの10階で火災がありました。県内で相次ぐマンション火災。高層階で火の手が迫ったときどのように命を守ればいいのか。避難方法を体験をしてきました。



マンションの1室から噴き出す炎…



（リポート）

「マンションの10階から黒煙が立ち上っている様子が確認できます。現在消防が消火活動を続けています」



12月25日に新潟市の中心部で発生したマンション火災。はしご車を使っての消火活動が続き、クリスマスでにぎわう街は一時騒然となりました。





現場は、飲食店や商業施設が立ち並ぶ新潟市中央区の西堀通です。10階建てのマンション「西堀カメリア」の一室が燃えました。〈付近の住民〉「隣のマンションにいるんだけど窓の外見たら火がどんどんのびていった」「風があったら火が飛んで来るわと思って」マンションの最上階で発生した火災。逃げ遅れたのでしょうか。窓から手を振る人の姿をカメラが捉えていました。専門家はマンション火災における避難方法の注意点を指摘します。〈元東京消防庁 麻布消防署長 坂口隆夫さん〉「やってはいけない避難はエレベーターでは避難してはい けないということです。エレベーターは停電で止まってしまうんですね。そうすると閉じ込められて煙が入るとそこで命を落とす危険性がある」では、マンションで火の手が迫ったときどのように避難すればいいのでしょうか。〈記者〉「こちらのマンションでよく見る板ですけど、こちらは？」〈新潟市消防局 消防士長 髙橋直人さん〉「こちらは隔て板と言いまして各マンションのベランダに隔て板があります。これで実際に蹴破っていただいて」マンションのベランダにある「隔て板」。火災が起こった際、この隔て板を破ることで隣のベランダに移動することができます。〈新潟市消防局 消防士長 髙橋直人さん〉「真ん中にめがけてまず思い切り蹴っていただければ。なかなか力が入らないようですと後ろを向いて足の裏全体で何回か蹴破る感じでやっていただければいいかな」（記者）「では実際に隔て板を破ってみます」（体験した記者）「割れました！すごい！でも結構力いりますね」〈新潟市消防局 消防士長 髙橋直人さん〉「そうですね、すべて開けていただいて通れる状態になったので向こう側に避難していただくと いう形になります」その先にあったのは「避難はしご」です。玄関からの避難が難しい場合、こうした避難器具を使いいち早く部屋の外へ逃げることが大切です。〈新潟市消防局 消防士長 髙橋直人さん〉「隔て板の周りにはものを置かないということを気を付けていただきたいと思います。そのマンションのフロアの方すべてが使う隔て板になりますので皆さん避難経路をしっかり守っていただけたら」今もなお、火事の爪跡が残る西堀通でのマンション火災。（記者）「火災から2週間ほどが経ちました。火事があった部屋の外壁は黒く焼けこげ火事の影響が強く残っています」警察によりますと、出火原因は捜査中ということですが寝室の燃え方が激しく、住人は「布団の近くに電気ヒーターがあった」と話しているといいます。〈元東京消防庁 麻布消防署長 坂口隆夫さん〉「コンロ等の火気設備の火災、ストーブ火災、たばこ火災この3つを注意してもらえればかなり冬場の火災は減少すると思います」相次ぐマンション火災。避難方法の確認、火災を起こさないための行動…火の用心をお願いします。