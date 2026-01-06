＜怪しい電話…詐欺？＞説明が長すぎ？共犯の疑いかけられ「今から県警に来てください」【中編まんが】
私は個人事業主のマドカ（30代）。毎日小学生の子どもを学校に送り出してから、自宅で仕事をしています。ある日私のスマホへ、「090」からはじまる知らない番号から電話がありました。警察を名乗るその人は、マネーロンダリングの指名手配犯だという「イケダ」という男の名前を挙げてきました。その犯人が、身に覚えのない私名義の口座を使っていたというのです。思いもよらない大きな犯罪に巻き込まれているような気がして、スマホを持つ手が震えました。
共犯を疑われて尋問されているのだということはなんとなく理解できましたが……。電話がかかってきてから30分以上は経っています。本当に私が共犯者だったら、電話でこんなに悠長に説明をしていたら逃げられてしまうのでは？
勝手に口座を作られたのなら、私だって被害者のはずです。警視庁の人もそう思っているような口ぶりです。なのに別の県警では私が「共犯者」扱いに！？ 私は誤解を解くため、警察官から聞かれた質問に一つひとつ答えていきます。
私は犯罪者と共謀していると疑われているようです。すぐに遠方の県の警察署まで出向いてほしいと言われたのですが、子どもが学校に行っている間に往復できる距離ではありません。そもそも警察官が電話で何十分も長々としゃべってくることにも違和感があります。ここでもさまざまな「？」が思い浮かびました。
私を被害者だと思っているのなら、私と話す前に警視庁とその県警とで相談する時間が必要なのでは？ そして最初からその県警が電話してくればいいのでは？ 私はこんなふうに悠長に電話をしていないで、最寄りの警察署へ行って被害届を出した方がいいのでは？
けれどそのときの私は「指名手配」「共犯者」という聞きなれない言葉に、すっかり動揺してしまっていたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
