¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¢°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å½£¶¦Î©Âç¡á¤¬6Æü¡¢2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎAÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£7Æü¤ËÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡Ö¡ÊAÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢AÁÈ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥àÊý¿Ë¤â¤¢¤ê¡¢2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òµÜºê»Ô¤ÎAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç·Þ¤¨¤¿¿·¿ÍÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡5Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¼ãÂëÎÀ¤ËÆþ¤ê¡¢6Æü¤ÏÂ¾¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼«¼çÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ÜÀß¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤¢¤½¤³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÌó3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Öº£¤Ï·ë¹½¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¶ÛÄ¥´¶¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£°ðÀî¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡½¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë