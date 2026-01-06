J2ÂçÊ¬¤òÎ¨¤¤¤ë¡ÖJ1¾º³ÊÀÁÉé¿Í¡×¤Î¿·´ÆÆÄ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×µá¤á¤ë¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤Ï¡¡¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¸©¡×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÄÉµá
¡¡J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï6Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¡¢»¥ËÚ¤È²£ÉÍFC¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò·×3ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡¢²¹Àô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÊ¬¤ÏJ2¤Ç2Ç¯Ï¢Â³16°Ì¤ÎÄãÌÂ¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö¾º³ÊÀÁÉé¿Í¡×¤Î»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¡£2·î³«Ëë¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Î¾º¹ß³Ê¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï5¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¿·¿Í¤ò´Þ¤à8¿Í¤¬¿·²ÃÆþ¡£»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²£°ìÀþ¤Î¶¥Áè¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¶Éð¹°»Ì¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÂ¸ºß¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¸«ËÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë