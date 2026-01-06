山下清悟、初の長編監督作『超かぐや姫！』配信直前予告とアナザービジュアル、追加キャスト発表
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、数々のアニメ作品でオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟が初めて長編作品を監督したオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、動画配信サービス「Netflix」で1月22日より世界独占配信される。このたび、アナザービジュアルと直前予告映像が解禁された。
【動画】Netflix映画『超かぐや姫！』配信直前予告
アナザービジュアルには、現実世界で過ごすかぐやと彩葉の姿が描かれている。物が散乱した部屋の中央にはモニターとマイクが置かれており、画面には仮想空間「ツクヨミ」でのかぐやの姿が。ライバーとして活動しているかぐやの配信環境であることがわかる。楽しげなかぐやと、どこか呆れた表情を見せる彩葉の対比から、2人の日常的な関係性がうかがえる。
あわせて公開された直前予告映像では、本作のメインテーマ「Ex-Otogibanashi」に乗せて、ゲーミング電柱から現れ、古典『竹取物語』と同じく急激に成長するかぐやと、その存在を次第に受け入れていく彩葉の姿が描かれる。後半では、40mPが本作のために書き下ろした本編楽曲「瞬間、シンフォニー。」が流れ、かぐや（CV：夏吉ゆうこ）が歌うシーンや、躍動感あふれるアクションが展開される。
本作は“音楽アニメーションプロジェクト”として制作され、楽曲を提供するのは、ryo（supercell）、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotといったボカロPの面々。
さらに、追加キャラクターとキャスト情報も発表された。人気プロゲーマーグループ「ブラックオニキス」のリーダー・帝アキラ役を入野自由、メンバーの駒沢雷役を内田雄馬、駒沢乃依役を松岡禎丞が担当。彩葉の友人・綾紬芦花役を青山吉能、諌山真実役を小原好美が演じるほか、仮想空間「ツクヨミ」のライバー・忠犬オタ公役にファイルーズあい、乙事照琴役に花江夏樹が名を連ねる。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』『泣きたい私は猫をかぶる』などで知られるスタジオコロリドと、山下監督率いるスタジオクロマトが担当。山下監督の持ち味である情緒的な絵作りと、3Dカメラワークを活かしたアクション演出が融合した圧巻のクオリティで、"歌"でつながる少女たちの絆を描く。
■帝アキラ役：入野自由のコメント
振り切って演じることができ、とても楽しかったです！
カリスマ性たっぷりの帝。魅力しかありません。
惚れ惚れします！絵のクオリティーはもちろんですが、
曲も良い！惚れ惚れしちゃうよ。
■駒沢雷役：内田雄馬
この度、駒沢雷を演じさせていただくことになりました。
雷は寡黙なキャラクターです。
一言の重みを感じながら収録させていただきました。
個性的なキャラクターがたくさん登場する『超かぐや姫！』。ぜひお楽しみください！
■駒沢乃依役：松岡禎丞
人間の綺麗な部分や生々しい部分を的確に描いている作品です。
各々の人物の成長物語でもあるので、そこにも注目していただきたいと思います。
そして歌、作画、演出、全てが皆様の心に刺さるクオリティになっており、見終わった時には、「見て良かったな……」と思っていただける仕上がりになっています。
また僕が演じるのは男です、男子です、雄です！そこ『だけ』は確実に認識しておいてくださいっ!!
それはさておき、物語全てを見ていただいた方には、見た人にしか伝わらないモノが心に残ると思います。改めて考えると、今の日常と同じような世界観、もしかすると数十年後には本当にこんな未来が来るのかもしれないと思わせられる世界観の作品です。
ぜひいろいろな方に楽しんでいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
■綾紬芦花役：青山吉能
綾紬芦花の声を担当させていただきます青山吉能です。
芦花は彩葉の友人で、クールで茶目っ気もありつつ、それでいて優しく温かく、同じく友人の真実とともに二人なりに彩葉を見守っています。
PVも拝見しまして、あの日あの時の我らを創り上げてくれた神々による文化が、またこうして新しい形で味わえることがなんとも感慨深く、うれしく感じています。
ぜひお楽しみに！
■諌山真実役：小原好美
諌山真実役の小原好美です。
地球の世界に興味津々なかぐやとの時間。
非日常ではありながらも、実際にあったら楽しいだろうなと思う瞬間がたくさんあります。
そして真実もかぐやの魅力にどんどん引き込まれていく一人です。
近未来を感じる映像美に響き渡る歌声。
是非皆さんも堪能していただけたらうれしいです！お楽しみに。
