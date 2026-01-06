『ザ！世界仰天ニュース』新レギュラーはtimeleszの松島聡 番組内でサプライズ登場、2月放送から出演「微力ながら番組を支えられたら」【コメントあり】
日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）が6日に放送され、8人組グループ・timeleszの松島聡が新たにレギュラーメンバーとなることがサプライズで発表された。
【写真】橋本将生の話にニコニコする松島聡＆原嘉孝
松島は番組途中、笑福亭鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの一枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラマや仰天チェンジのVTRなど全6本の再現映像に松島がこっそり出演していたという。まさかのサプライズでもスタジオを沸かせた。
現在「timelesz」での活動をはじめ、バラエティーでも朗らかなキャラクターで活躍している松島。今回“新レギュラー”への起用について番組は、「番組MCの笑福亭鶴瓶さんと共に、仰天ニュースを盛り上げ、まだ20代という若い世代ならではの視点や感想に期待しています」とコメントを寄せた。今後はスタジオを飛び出して、“仰天するニュース”の現場に自ら足を運んでのロケも予定している。
なお、スタジオにレギュラーで登場するのは2月放送分からの予定。また、松島のスタジオ初登場までの様子を追った「裏カメラ映像！」を番組TikTok、Xで配信予定という。
同番組は笑福亭鶴瓶と24年に芸能界を引退した中居正広氏とのダブルMCで2001年に放送開始。中居氏の番組降板以降は、MCの鶴瓶に加え、アシスタントとして杉原凜アナウンサーが継続して出演していた。
■出演者コメント
◇笑福亭鶴瓶
timeleszの松島くんと最初に聞いたときは嬉しかったですね。若いけど本人はとてもいいやつで心強い存在だなと。一緒にやってみて、最初だから慣れてない部分もあったんですが場に溶け込むのが本当に早くてびっくりしましたね。すっと入り込んでいくのが彼の強さであっという間に成長すると思います！一緒に仲良くやっていきたいですね。
◇松島聡
この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたら嬉しいです！
