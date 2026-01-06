『ザ！世界仰天ニュース』timelesz・松島聡が“新レギュラー”に 鶴瓶とがっちり握手「よろしくお願いします！」 番組内でサプライズ発表
日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）が6日に放送され、8人組グループ・timeleszの松島聡が新たにレギュラーメンバーとなることが放送中に明かされた。
【写真】橋本将生の話にニコニコする松島聡＆原嘉孝
番組内ではマイナス40キロの仰天チェンジをした女性が登場。ダイエットを決めた理由が“推し活”だったといい、その人物として松島が紹介されていた。その後、スタジオではいよいよ新レギュラーの発表に。鶴瓶が「それではいきましょう、どうぞ！」と声を掛けると、セットの裏から松島が登場した。
スタジオに歓声が鳴り響く中、松島は「よろしくお願いします！」と語りかけ、鶴瓶とがっちり握手。ゲスト出演していた平成ノブシコブシの吉村が「聡ちゃんが入って、（鶴瓶）師匠が抜けるんですか？」とボケると、鶴瓶はゆっくりと首を横に振って否定するも「あっという間に、俺を抜かすよ」と笑顔。これには松島も恐縮しきりの様子だった。
松島が「緊張感がまた違います。全然昨日は寝られてないです」と明かすと、鶴瓶は「慣れていったら大丈夫やって」と優しく語りかけた。また松島は2月の放送から番組に出演していくことも伝えられた。
同番組は笑福亭鶴瓶と24年に芸能界を引退した中居正広氏とのダブルMCで2001年に放送開始。中居氏の番組降板以降は、MCの鶴瓶に加え、アシスタントとして杉原凜アナウンサーが継続して出演していた。
【写真】橋本将生の話にニコニコする松島聡＆原嘉孝
番組内ではマイナス40キロの仰天チェンジをした女性が登場。ダイエットを決めた理由が“推し活”だったといい、その人物として松島が紹介されていた。その後、スタジオではいよいよ新レギュラーの発表に。鶴瓶が「それではいきましょう、どうぞ！」と声を掛けると、セットの裏から松島が登場した。
松島が「緊張感がまた違います。全然昨日は寝られてないです」と明かすと、鶴瓶は「慣れていったら大丈夫やって」と優しく語りかけた。また松島は2月の放送から番組に出演していくことも伝えられた。
同番組は笑福亭鶴瓶と24年に芸能界を引退した中居正広氏とのダブルMCで2001年に放送開始。中居氏の番組降板以降は、MCの鶴瓶に加え、アシスタントとして杉原凜アナウンサーが継続して出演していた。