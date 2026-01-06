日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）が6日に放送され、「timelesz」の松島聡（28）が新レギュラーを務めることが発表された。

番組中盤でのサプライズ発表にスタジオは騒然。出演者からは「凄い、聡ちゃんだ！」と歓声が上がった。鶴瓶から「あっという間に俺を抜かすよ」と冗談交じりに紹介されると苦笑い。「緊張感がまた違いますよね。全然昨日寝られてないですし…」と心境を明かした。鶴瓶から「慣れていったら大丈夫やって」とエールを受け、「僕もこの番組を見させていただいてましたし、歴史ある番組なので、視聴者の皆さんに近い目線で発信していけたらいいな、と思っているので引き続きよろしくお願いします」と意気込みを語った。

加えて「大変恐縮なんですけど、いろんな事情で僕が本格的に出演できるのが2月からになるので」と報告。改めて「2月から正式によろしくお願いします」とあいさつした。

鶴瓶は「（スタジオ観覧で）さっきまで寝てた人たちが…。泣いてる人がおるやんか、どういうことやねん！今までの俺らは何やったんや!?」と笑っていた。

同番組は01年4月に始まった同局の名物ドキュメントバラエティー番組。笑福亭鶴瓶（74）と昨年1月に芸能活動を引退した中居正広氏が長らくMCを務めていたが、中居氏は女性トラブルに端を発し番組を降板していた。