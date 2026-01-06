決勝を前日に控えた練習を前に、ボールを掲げて気勢をあげる桐蔭学園フィフティーン＝神戸市内（立石 祐志写す）

第１０５回全国高校ラグビー大会は７日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で決勝が行われ、史上６校目の３連覇が懸かる桐蔭学園（神奈川第１）は京都成章（京都）と対戦する。試合前日の６日は神戸市内のグラウンドで調整を行った。

両校は昨春の全国選抜大会決勝で対戦。その時は桐蔭が３６─０で完勝したが、藤原秀之監督（５７）は「相手はいろんなアタックオプションを持っている。技術的に高校レベルで一番高い。そこに対してどれだけ粘り強くディフェンスできるか」と警戒した。

この日の練習は５日の準決勝で負傷交代した主将・堂薗尚悟（３年）と、堂薗に代わって途中出場した木俣蒼司郎（２年）の両フッカーが不在。プロップの田辺隼翔（３年）がラインアウトのスローワーを務める場面もあった。田辺は「キャプテンがいなくなると、チームはマイナスにいきがちだが、自分たちはいなくなっても勝てる想定や練習をしてきたので大丈夫だと思う」と気を引き締めた。

藤原監督は「本人（堂薗）は出たいと言っている」と話すにとどめ、７日の試合は当日の状態を見て判断する見通しを示した。