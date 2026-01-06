HoneyWorks、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』OPテーマ「あいらびゅ♡」が1月6日より先行配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HoneyWorksが担当する、2026年1月5日（月）よりテレ東系6局ネット、AT-X、BS日テレにて順次放送、dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信を開始するTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のOPテーマ「あいらびゅ♡」が1月6日より先行配信された。

今回は、アニメ製作チームからオファーをいただき、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）としてリリースとなる。尚、Single CDの「あいらびゅ♡」は2026年1月28日にリリースする。

本作は、『幼馴染とはラブコメにならない』のキャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上がっている。ヒロイン4人の歌唱ver.に加え、カップリングには各キャラクターのソロ歌唱ver.も収録される。ジャケットは、お気に入りのキャラクターを表紙にできる蛇腹仕様。さらに、水萌汐・火威灯・月見るな・日向春のスペシャルボイスメッセージ（ランダム・全4種）がプレゼントされる購入者限定応募チラシも封入。アニメの放送を楽しんだあとに、是非フルサイズ楽曲の配信もチェックして欲しい。

●配信情報

「あいらびゅ♡」

HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

配信中

配信リンクはこちら

https://HoneyWorks.lnk.to/ILOVEYOU

●リリース情報

HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

「あいらびゅ♡」

2026年1月28日発売

【完全生産限定盤】



品番：SMCL-972

価格：￥1,500（税込）

＜収録曲＞

M1. あいらびゅ♡ / HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

M2. あいらびゅ♡ しおver. / HoneyWorks meets 水萌汐（CV：久住琳）

M3. あいらびゅ♡ あかりver / HoneyWorks meets 火威灯（CV：芹澤優）

M4. あいらびゅ♡ るなこver. / HoneyWorks meets 月見るな（CV：平塚紗依）

M5. あいらびゅ♡ ハルver. / HoneyWorks meets 日向春（CV：山本悠有希）

特典

購入者限定応募チラシ

・応募者全員プレゼント

水萌汐・火威灯・月見るな・日向春

スペシャルボイスメッセージ（ランダム・全4種）

・特別賞（抽選３名）

三簾真也先生直筆サイン入りポスター

・購入者限定応募チラシ

（※詳細は後日発表）

W購入者キャンペーン詳細

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送を記念して、アニメイトにて主題歌のW購入者特典が決定いたしました！

HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

「あいらびゅ♡」の完全生産限定盤と、小玉ひかり「あまのじゃく」の初回仕様限定盤を両方お買い上げ（予約引き取り含む）いただいた方に、両面アニメ絵柄A4クリアファイルをプレゼント。

無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください！

特典内容：A4クリアファイル（『幼馴染とはラブコメにならない』アニメ絵柄）

※絵柄は後日発表します。

対象店舗：全国アニメイト（通販含む）

対象商品

2026年1月28日(水)発売 HoneyWorks 「あいらびゅ♡」

完全生産限定盤 SMCL-972 / 1,500(税込)

2026年1月28日(水)発売 小玉ひかり 「あまのじゃく」

初回仕様限定盤 SMCL-973 / 1,500(税込)

注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

・記載の対象店舗、ECショップ以外での配布はございません。

・対象商品を同一店舗にてご購入の場合に限り、有効となります。

・詳細は各店舗までお問い合わせください。

先着購入者特典詳細

HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

「あいらびゅ♡」の先着購入者特典が決定いたしました。特典は無くなり次第終了となりますので、是非お早めにご予約ください！

※記載の店舗・オンラインショップ以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：缶バッジ

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：2L版ブロマイド

HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）：ポストカード

ソフマップ×アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）：アクリルコースター

HoneyWorks応援店：告知ポスター

※応援店対象店舗はこちら

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/honeyworks/shoplist/260128/

CD予約はこちら

https://honeyworks.lnk.to/jGCZNO

※絵柄は後日発表します。

●作品情報

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

2026年1月5日（月）より テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送中

・テレ東系6局ネット

毎週月曜深夜24時00分〜

・AT-X ＜プチドキver＞

毎週火曜22時30分〜

リピート放送：毎週木曜10時30分〜／毎週月曜16時30分〜

・ＢＳ日テレ

毎週火曜23時30分〜

配信情報

毎週月曜24時30分〜ｄアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信＆「プチドキver. 」独占配信！その他配信サービスにて、毎週金曜24時30分より「オンエアver. 」配信！

＜イントロダクション＞

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！ ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！ 「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

【キャスト】

界世之介：浦尾岳大

水萌汐：久住 琳

火威灯：芹澤 優

月見るな：平塚紗依

日向春：山本悠有希

【スタッフ】

原作：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：桑原 智

シリーズ構成：広田光毅

脚本：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田 渉（コンクエスト）

音響監督：本山 哲

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：手筭プロダクション

オープニングテーマ：「あいらびゅ♡」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり

＜HoneyWorks プロフィール＞

HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット。

音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。

楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。

HoneyWorks原案小説は、累計300万部を突破するベストセラー。

CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など、大人気テレビアニメのテーマソングを担当。

「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP（勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島粼信長）」、「mona（CV：夏川椎菜）」、「Full Throttle4（YUI・RIO・MEGU・DAI／CV：斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹）」などのアイドルキャラクターたちも登場し、ますます活動の幅を広げている。

楽曲「可愛くてごめん」はSNSなどで若者を中心に流行し、「Top UGC Music (2022) グランプリ」と、「2024年 JASRAC賞 銀賞」を受賞している。

©三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

関連リンク

HoneyWorksオフィシャルサイト

http://honeyworks.jp/

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』公式サイト

https://anime-osalove.com/