ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00
予想　0.4%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.3%（前年比)
予想　0.5%　前回　-0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.2%　前回　2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

22:30　
ミランFRB理事　フォックス・ビジネス番組出演
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）
予想　52.9　前回　52.9（非製造業PMI・確報値)　
予想　53.0　前回　53.0（コンポジットPMI・確報値)

※予定は変更されることがあります。