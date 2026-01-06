ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00

予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.3%（前年比)

予想 0.5% 前回 -0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.2% 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



22:30

ミランFRB理事 フォックス・ビジネス番組出演

23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）

予想 52.9 前回 52.9（非製造業PMI・確報値)

予想 53.0 前回 53.0（コンポジットPMI・確報値)



※予定は変更されることがあります。

外部サイト