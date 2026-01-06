■これまでのあらすじ

妻は近所に住む「いい人だけど面倒くさい義母」との付き合い方に悩んでいた。朝からやって来ては料理の味付けなどに口を出し、「立派なお嫁さんになれるように頑張りましょうね」と言ってくるのだ。悪気がないのはわかるが、姑チェックのようで気が重かった。



お義母さんはよかれと思ってやってくれている。悪気はなく、善意でしかない。でもそれが押し売りになってしまっていることに…本人は気づいていないのでしょう。「結構です」と言ってあげることも大事ですよね…？

家族なんだから遠慮していちゃダメだし、家族だからこそ言えることだろうし。そう思っていたある日、いつものようにお料理を持ってきたお義母さんが勝手に冷蔵庫チェックを始めました。お義母さんの理想とする冷蔵庫内ではなかったようで、一緒に掃除をするように言われてしまって…。娘とお散歩に行きたかったのに〜〜〜。今こそ、はっきり言うべきタイミングですよね？「また今度にさせてください」って意を決して言ったところ…？

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）(とりまる)