元スペイン代表DFのジェラール・ピケが考案したエンターテイメント系7人制サッカーの世界大会「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」が日本時間1月4日に開幕。初戦でアメリカ代表に2−5で敗れた日本代表は、1月8日早朝7時に強豪・アルゼンチン代表との第2戦を迎える。

【映像】40歳素人が「強烈PK」を決めた瞬間

相手チームのプレジデント（オーナー／PKのみ選手としても出場）は、マンチェスター・シティなどで活躍した世界的レジェンドFW、セルヒオ・アグエロだ。アルゼンチン代表は初戦でドイツ代表と対戦し、3−3（シュートアウト1−0）の激闘を制して勝利。勢いに乗る優勝候補の一角である。

圧倒的な格上とも言える相手だが、日本代表のプレジデントを務める大人気ゲーム配信者の加藤純一に、恐れる様子は微塵もない。ABEMAの独占インタビューで、あのスーパースターの言葉を引用し、強気の姿勢を貫いた。

「サッカーファンの方には申し訳ないですけど、僕はアグエロに負けるつもりないんで」

そう言い放った加藤は、自身の勝負哲学を語り始めた。「僕、アグエロ大好きなんですけど、大谷翔平も言ってたじゃないですか。『憧れるのはやめましょう！』って。まさに僕、それあると思うんで。俺めちゃくちゃ痛い奴なんだろうなと思うんですけど、本当に心の底から相手が誰であろうが勝てると思っている」と、2023年WBC決勝（アメリカ戦）前に大谷翔平がチームメイトに送った名言を引き合いに出し、憧れの感情を捨てて勝ちに行くと宣言した。

ジャイアントキリングを起こせるか？？

さらに加藤は、具体的な勝利のイメージもできている。「（GKの）雄聖が止めて、俺がPKを決めて、気持ち的には1対0からスタートしている感覚で僕はいつもやってるんで。全然、なんか負けてるビジョンはまったく浮かばないっすね」と、自身の「プレジデント・ペナルティー」成功を含めた勝ち筋を鮮明に描いている。

本人が認める通り40歳でサッカー未経験の“素人のおっさん”が、世界的なレジェンドに真っ向勝負を挑む。「俺がナヨナヨしてたら選手がたぶんめっちゃ不安になると思うんで。『俺が世界一のオーナーだぞ』って言ってるんですよ」と、虚勢を張ってでもチームを鼓舞し続ける。

日本は初戦の敗北から立ち直り、ジャイアントキリングを起こせるか。注目のアルゼンチン戦は、1月8日早朝7時にキックオフだ。

（ABEMA／キングスW杯）

