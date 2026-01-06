経済界のトップが集まる新年祝賀パーティーが開かれました。日本経済にとって2026年はどのような年となるのでしょうか？

出水麻衣キャスター

「経済3団体主催による毎年恒例、新年祝賀パーティーがこちらで開かれています。多くの皆さんが駆けつけています。こちらに集まった企業トップの皆さん、2026年をどんな風に占うのでしょうか」

まずは、最も関心が高い「物価高」について。私たちが日々立ち寄るコンビニ業界では…

セブン＆アイHD 伊藤順朗 会長

「不毛な戦いになってしまう」

念頭にあるのは総菜に強みを持つ「小型スーパー」です。

セブン＆アイHD 伊藤順朗 会長

「（Q.受け止めは？）厳しく受け止めています。トライアルの安い弁当を見に行ったが、求められているニーズがある」

こちらのコンビニも“単純な価格競争”は避けたい考えです。

ローソン 竹増貞信 社長

「（Q.財布のひもが締まっているが？）メリハリを付けることはもちろんですが、わくわくするメリハリ。ただ安いだけじゃなくて『何これ』っていう安さ。わくわくするメリハリをテーマに、お客様にいろんな提案を申し上げたい」

長引く物価高で消費者に広がる“節約志向”。

一方でビール業界にはチャンスも。

今年控える「酒税法改正」です。ビール類の税率が一本化され、ビールは減税となります。

キリンHD 磯崎功典 会長

「価格のバラエティ化は当然あると思う。相当知恵を使ってやっている」

“歴史的な高値”が続く株価。きょうも平均株価は過去最高値を更新しました。この勢いは今年も続くのでしょうか？

野村HD 奥田健太郎 社長

「（Q.今年の最高値予想は？）もう少し上もあるかもしれないが、5万9000円で考えている」

別の証券会社は…

大和証券グループ本社 荻野明彦 社長

「（最高値予想は）6万2000円。日本企業のガバナンス改革、資本効率を意識した経営というのが定着してきたので海外の投資家から見ても、日本企業の成長期待というのが株価にも反映されてきているのではないか」

この“歴史的な株高”を支えているのが「AI」関連の企業です。

フジクラ 岡田直樹 社長

「正直、実感としてはそんなことはないんじゃないかと。年明けたが、今年の需要もまだまだ高いものを見込んでいる。衰える気配はないということ」

こちらの会社はAIを使った自動運転。きょうアメリカで、今年の運行開始を予定している“自動運転タクシー”を公開しました。

Uber Japan 山中志郎 代表

「既存のタクシーもしくは日本版ライドシェア、公共ライドシェア、その他のいろいろな形で移動の手段が確保されて、その中の一つの手段として、完全自動運転が日本でも社会実装されていくのではないか」

期待の反面、日本経済には今年もさまざまなリスクが横たわります。例えば、日中関係。

森トラスト 伊達美和子 社長

「3000室くらいキャンセルがあった。春節の動きがどうなるのかが懸念するところだったが、比較的順調」

直近での影響はたしかにあるものの、インバウンドについて、将来の“伸びしろ”には期待を寄せます。

森トラスト 伊達美和子 社長

「インバウンドというのは、まだまだ成長の余地はある。持続的な成長というのは、まだまだできると期待している」

迫るリスクにどう向き合えばいいのでしょうか？

西武HD 西山隆一郎 社長

「お客さんが一つのところに集中してるっていうことは、伸びるときは伸びるんでしょうけど、耐久性の面では若干難があるので、それをもう数年かけて是正してきた。常に状況を注視する。注視しながらこれまで進めてきた顧客ポートフォリオの分散化を、これをきっちり引き続き進めていく」

日本企業はいま、相次ぐ“サイバー攻撃”へのリスクにもさらされています。

キリンHD 磯崎功典 会長

「簡単にやられますね。ハッカーが完全に入ってきますよね。『絶対狙われない』なんていうことはあり得ません。明日はキリンかもしれません。対岸のね火事とは思えません」

そして、経済にとって“最大のリスク”となり得るのが…

三井住友銀行 福留朗裕 頭取

「日本にとってもそうですし、世界にとっても米中関係は非常に難しいジョーカーだと。日本企業、あるいは世界経済はどうしていくかは、非常に難しい、対応が難しい」