¡¡²Î¼ê¡¦Á°ÀîÀ¶¤¬¡¢1·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊ¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦Æ£·½»Ò¤ÎÌ¼¡¦±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£·½»Ò¤È·ëº§Á°¤ÎÁ°ÀîÀ¶
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ÏÁ°ÀîÀ¶¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÊ¹¤¤¤¿¡©¡×¤È¹õÌø¤¬¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢Á°Àî¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤¨¡©¤È¸å¤í¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤¨¡©²¶¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°Àî¤â¡Ö»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¡£²¶¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Á¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Àî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤Ö¤ó±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ê¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ë¤½¤ì°ÊÁ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢¡¡¤É¤¦¤¤¤¦Êì¿Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤ª¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È±§Â¿ÅÄ¤Î¿´¾ð¤òÎ¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î´¶¾ð¤òÅÇÏª¡£¡Ö¡Ê³°¤Ç¡ËÃý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¤¤í¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Ë2¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤È±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç½Ð¤¿¤é¤Í¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢Á°Àî¤Ï¡Ö¤Þ¤ºËÍ¤Ï¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë