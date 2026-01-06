ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø+act.¡ÙÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡ªÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤äÃæ¹¾¸ù´ÆÆÄ¤È¤Îå«¤ò¸ì¤ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢1·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø+act.¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ë 2·î¹æ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡£
¢£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬»£¤ê²¼¤í¤·
¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥«¥Ã¥È¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÎä¹ó¤Ê·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¹¾¸ù´ÆÆÄ¤È¤Îå«¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾»ïÌÌ¤Ë¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ß¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÁÒÍªµ®¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢NAZE¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ß¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢»³ºê°ì¡ßÎë¼¯±û»Î¡¢ÃæÅçÊâ¡¢Èø¾å¾¾Ìé¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡ßÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¡ÖPLAY BACK act.¡×¤â·ÇºÜ¡£¡ØÄ¶È¬ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¡ØMOUSE PEACE FES.2025¡Ù¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡Ù¡ØKing & Prince ¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð 2025¡Ù¡Ø4U. LIVE TOUR 2025 39¡ß4¡á¥¤¥¤¥³¥í¡Ù¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025 ¿·À± -SHINSEI-¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.01,09 ON SALE
¡Ø+act. ¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ë¡Ù2026Ç¯2·î¹æ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø+act. ¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ë¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.wani.co.jp/act/
ÌÚÂ¼ÂóºÈ OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/35