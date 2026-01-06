「私はまっとうな人間」拘束されたマドゥロ氏が出廷し無罪主張　麻薬密輸などで起訴　トランプ氏はコロンビアなど“次の攻撃”示唆

周囲の手を借り、ヘリコプターから降りる人物。

アメリカに拘束され、ニューヨークに移送されたベネズエラのマドゥロ大統領です。

5日、マンハッタンにある連邦地裁に初めて出廷し、麻薬密輸に関与した罪などについて無罪を主張しました。

麻薬の密輸や機関銃の所持など、4つの罪で起訴されているマドゥロ大統領。

裁判官に名前を聞かれると、スペイン語で「私はニコラス・マドゥロ・モロスだ。ベネズエラの大統領だ。カラカスの自宅で誘拐された」と答えました。

続く罪状認否では、「私は無実で無罪だ」「私はまっとうな人間だ」と述べ、起訴内容を全面否認。

弁護側は、国家元首には免責特権があるとして「マドゥロ氏の逮捕は合法性に問題がある」などと主張。

時間をかけて争う姿勢を示しました。

裁判所周辺には、マドゥロ大統領の拘束賛成派やトランプ大統領の手法に反対する人々が集まり、それぞれの主張をぶつけ合っていました。

今回の事態を受け、国連の安全保障理事会は5日に緊急会合を開きました。

アメリカ側は、マドゥロ大統領を「正統な国家元首ではない」とした上で、「何百万ものベネズエラ人が世界中で歓声を上げている」と攻撃の正当性を主張。

対するベネズエラの国連大使は、軍事攻撃について「国連憲章の明白な違反だ」と主張しました。

また、中国やロシアもアメリカの攻撃を強く非難し、ベネズエラ寄りの立場を示しています。

そうした中でトランプ大統領は、さらなる標的について「コロンビアも非常に病んでいる。（Q.アメリカが軍事作戦を？）いい考えだと思う」と示唆しました。

ベネズエラの隣国であるコロンビアやメキシコも軍事攻撃する可能性を示したのです。